L’estate scorsa tutti si sono preoccupati per Jovanotti, coinvolto in un incidente mentre era in vacanza a Santo Domingo. Ora ha fatto un annuncio importante, a 4 mesi di distanza da quel brutto avvenimento che gli era costato abbastanza caro. Oltre a rovinarsi quelle bellissime giornate di luglio e non solo, era stato costretto a finire in ospedale per la rottura della clavicola e del femore. Proprio alcuni giorni fa aveva ancora allarmato i suoi innumerevoli fan.

Come ha ricordato il sito Novella 2000, Jovanotti a 4 mesi dall’incidente aveva fatto questo annuncio: “Non riesco a camminare senza le stampelle”. Adesso ha deciso di intervenire in diretta televisiva in uno dei programmi più amati dai telespettatori e se l’è sentita di fare una confidenza molto significativa. C’è una grossa novità per il cantante e la news è stata immediatamente riferita ai suoi seguaci tramite il piccolo schermo.

Jovanotti, 4 mesi dopo l’incidente arriva l’annuncio più importante

In particolare, nella mattinata del 23 novembre Jovanotti si è collegato con la trasmissione Viva Rai2 di Fiorello, che è anche un suo caro amico, e si è soffermato ancora una volta sull’incidente. L’annuncio in piena diretta ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo a tutti i telespettatori. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento e soprattutto sta riuscendo a fare qualcosa, che fino a pochissimo tempo fa era ancora impossibile.

Questo il commento di Jovanotti sulla sua salute: “Sto bene, guarda. Mi alzo anche in piedi, sono come la signora di 113 anni. Siete il mio elisir, domenica riesco a camminare senza le stampelle“. Ovviamente c’è stata un’esplosione di gioia e Fiorello ha esclamato in diretta: “Ti diamo tempo fino a maggio per venire da noi, devi correre al più presto. A maggio ci vediamo qui”. Poi il cantante ha voluto fornire la sua ipotesi in merito a questa richiesta.

Jovanotti è nuovamente felice e ha dichiarato ancora: “Per maggio ce la faccio. Scrivo 15 canzoni al giorno“. Quindi, i suoi esercizi di fisioterapia stanno procedendo nel migliore dei modi e la via della guarigione si avvicina sempre di più.