Dopo aver vinto la sesta edizione del GF Vip Jessica Selassiè è al centro del gossip. La questione Barù sembra definitivamente archiviata per la princess che all’interno della casa più spiata d’Italia aveva stretto un forte legame d’amicizia con il nipote di Costantino Della Gherardesca. In una intervista a Verissimo si era così espressa su Barù.

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”, ha detto Jessica Selassiè. Ora per lei potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina. Qualche settimana fa è stata avvistata in un bar di Roma con un ragazzo.





Jessica Selassiè fidanzata, Simone Bonaccorsi fa chiarezza

Si tratta di Simone Bonaccorsi un caro amico di Alex Belli, anche lui coinvolto nelle paparazzate ammiccanti ma finte con Delia Duran, fatte per vendetta durante il percorso dell’attore al Grande Fratello Vip. Ora Simone Bonaccorsi fa chiarezza sul rapporto con Jessica Selassiè e sfrutta un’intervista a Novella 2000. Il modello ha spiegato di aver incontrato la ragazza ad un evento e di aver legato molto con lei tanto che giorni dopo l’ha anche invitata a pranzo a Roma: “Dopo aver mangiato abbiamo fatto una passeggiata in centro…”

Quindi Il giornalista gli ha quindi fatto notare che c’è chi ha detto di averli visti andare insieme in hotel dopo questo pranzo. E a questo punto Simone Bonaccorsi precisa: “Non è vero…Con Jessica c’è solo un rapporto d’amicizia…”. In tutti i casi non ha nascosto di provare sicuramente un certo interesse nei confronti della ex gieffina, aggiungendo che per ora non è comunque successo niente tra loro: “Certo non le nascondo che Jessica mi piace, potrebbe chissà nascere qualcosa tra di noi, ma ciò non significa che sia già successo…”.

Il ragazzo ha anche confessato di avere intenzione di incontrare nuovamente la principessa etiope: “Ci siamo promessi che appena verrà a Milano dove vivo, ci rivedremo…”. Quindi il giornalista di Novella 2000 ha chiesto al modello se Jessica Selassiè ha mai parlato di Barù. E lui in modo sincero ha subito risposto negativamente spiegando che la principessa non l’ha neppure menzionato per sbaglio: “Abbiamo parlato soprattutto di noi e dei nostri progetti futuri, e che credo che oggi sia l’unica cosa che ci interessa…”. E tra questi suoi progetti futuri c’è anche quello di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: “Work in progress…”.

“Col più bello d’Italia”. Jessica Selassié, la dolce scoperta a Roma. Lo scoop che cancella Barù