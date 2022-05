Jessica Selassié, ci sono novità per caso? Solo qualche giorno fa i fan hanno ipotizzato l’ennesima svolta romantica con Barù dopo il GF Vip 6. I cosiddetti ‘Jerù’ si sono focalizzati su alcune Storie Instagram della princess e hanno notato che lo sfondo dei video presentava una cornice dorata di un quadro e un divano di colore bianco, come riferito da ‘Novella 2000’.

Questi oggetti presenti nelle Storie di Jessica Selassié apparterrebbero al nipote di Costantino della Gherardesca. Dunque, se fosse vero, la princess in quel momento si trovava quindi nell’abitazione del food blogger. Conferme ufficiali, però, non sono mai arrivate.





Jessica Selassié, il gossip di Alex Belli

Ma Alex Belli, in queste ultime ore, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e ha parlato anche del rapporto tra Jessica Selassié e Barù: “Jessica era in buona fede e Barù ci ha giocato sopra”, ha detto l’attore. Non solo: ha anche parlato anche dell’incontro tra la princess e il suo amico Simone Bonaccorsi.

“La factory purtroppo crea dei match pazzeschi – le parole di Alex Belli – Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In verità Jessica Selassié e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si sono scambiati i numeri?”.

“Io li ho persi di vista, c’è stato un buio totale… è un’allusione? E certo! Da Milano li ho visti a Roma il giorno dopo – ha continuato il marito di Delia Duran – Non so nulla? Simone non mi racconta dettagli ma spero che se sono rose fioriranno anche perché sarà molto più vero di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di Barù”.

