Si torna a parlare di Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi. L’ex campionessa del GF Vip 6 è stata avvistata con “Mister Italia 2018” in occasioni a dir poco sospette. I due sono stati pizzicati a Roma e nel video del paparazzo la si può vedere seduta al tavolo di un bar proprio con Bonaccorsi. L’uomo tra l’altro è un caro amico Alex Belli e naturalmente c’è chi ha pensato che sia stato proprio quest’ultimo a combinare l’incontro.

A riguardo, proprio Alex Belli aveva raccontato: “La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici”.

Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi, spuntano delle foto compromettenti

E ancora Belli su Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi:“Dove si sono scambiati i numeri? Io li ho persi di vista, c’è stato un buio totale… è un’allusione? E certo! Da Milano li ho visti a Roma il giorno dopo. Non so nulla? Simone non mi racconta dettagli ma spero che se sono rose fioriranno anche perché sarà molto più vero di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di Barù“.

Parole importanti quelle di Alex Belli su Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi. Non è finita, perché in queste ore sui social è comparso un tweet, in seguito cancellato, nel quale un utente afferma che Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi avrebbero passato la notte nello stesso hotel. L’utente in questione avrebbe scritto: “Ho riconosciuto l’hotel anche io. Che strano, però, lì soggiorna anche Jessica, almeno fino a stamattina.

Jessica paparazzata insieme a Simone Bonaccorsi amico di Alex belli , colui che aveva fatto le foto finte insieme a delia 😂😂 di BARÙ manco la puzza😂 mi dispiace per le jeru 😢🙏 #solearmy pic.twitter.com/56KeztNNGn — NINOO (@Ninomauger) May 1, 2022

Poi non so, ma sarà un caso“. A rispondere per primo sarebbe stato lo stesso Bonaccorsi che dice: “Nulla succede per caso“. Poi arriva il commento piccato della princess che afferma con forza: “Caz**te“.. Insomma, niente da fare per Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi, almeno questo è quello che dice la ragazza. E in tanti, naturalmente, non si tolgono dalla mente che la vincitrice del GF Vip sia ancora cotta di Barù (ecco come li hanno beccati pochi giorni fa). Ma chi lo sa…