Gioia enorme per i suoi fan e per tutto il pubblico di ‘UeD’. Uno degli ex volti del dating show di Maria De Filippi ha finalmente ritrovato il sorriso e soprattutto l’amore. Infatti, già nelle ultime settimane si era vociferato con forza che il suo cuore battesse per qualcuno, ma ora lo ha confermato lei stessa con un meraviglioso video pubblicato sul social network Instagram, in cui ha fatto vedere il partner. Tante le foto di coppia diffuse online da Jessica Antonini di ‘Uomini e Donne’. E tutti hanno esultato.

Ma di Jessica Antonini di ‘Uomini e Donne’ si è parlato negli ultimi giorni anche per il suo cambiamento. Sul suo profilo Instagram sono davvero tantissime le foto che fanno notare un certo cambiamento rispetto a qualche tempo fa. D’altra parte Jessica Antonini lavora come modella, oltre che tatuatrice, e l’immagine per lei è fondamentale. Non ha ambiato soltanto il suo look, ma anche la fisionomia del suo viso. E infatti si è rifatta il naso. Era stata lei stessa a confessare di non sentirsi più a suo agio dopo che una piccola gobba si era formata sul suo naso.





Jessica Antonini di Uomini e Donne ha un nuovo fidanzato

Con una scritta tutta in maiuscolo, l’ex volto di ‘UeD’ ha fatto emozionare tutti con una bellissima dedica al suo partner: “Non ci credevo neanche io e invece è proprio vero…La vita è quello che ti accade, mentre sei presa a pensare ad altro…Non hai fatto altro che amarmi dal primo sguardo, non hai fatto altro che corteggiarmi, viziarmi, abbracciarmi, rassicurarmi, supportarmi e sopportarmi…Sei pieno di cose belle dentro che tutti gli uomini dovrebbero avere, sei l’uomo che auguro a tutte le donne. Tua tata”.

Dopo che è finita la storia d’amore con Davide Lorusso, adesso Jessica Antonini di ‘Uomini e Donne’ è riuscita a trovare la stabilità tanto attesa con quest’uomo di nome Silvano. Non sono stati finora scoperti però dettagli particolari sulla sua nuova fiamma, l’unica cosa che si è compresa dai suoi messaggi è che è già perdutamente innamorata di lui. Bellissimi anche i messaggi inviati dai follower dell’ex ‘UeD’, che ovviamente avrà apprezzato moltissimo quei gesti dei suoi ammiratori.

Queste le reazioni dei fan di Jessica Antonini di ‘Uomini e Donne’: “Auguri amore, meriti tutto ciò, vita”, “Te lo meriti, l’attesa ne è valsa la pena”, “Tantissimi auguri e tantissima felicità”, “Sono contenta per te, sei una bella persona. Non ti conosco dal vivo, ma ti ho sempre apprezzata”, “Non sapevo di questo amore, mi sono venuti i brividi”.

