Dolore e tristezza per Jennifer Lopez. Un lutto l’ha colpita nel profondo del suo cuore e nelle scorse ore ha pubblicato un commovente ultimo ricordo. In questi giorni stanno uscendo diverse voci legate anche al suo matrimonio con Ben Affleck e c’è chi sia convinto che le nozze siano già in bilico. Ma ora c’è ben altro a tenere banco nella vita della cantante ed attrice, che in queste ore ha anche manifestato tantissima vicinanza ad una persona a lei molto cara, che ha avuto bisogno del suo supporto.

A proposito di Jennifer Lopez, che per il lutto sta vivendo giorni non memorabili, nell’ultimo periodo su di lei era intervenuto Cristiano Malgioglio: “Per lei potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei”, ha detto confidando di aver ormai dimenticato il misterioso fidanzato turco di cui ha a lungo parlato perché si è innamorato “di un’altra persona, che però non lo sa ancora”. Cristiano ha poi parlato del suo imminente ritorno in tv. “Il mio personaggio a lungo è stato considerato scomodo: ero fuori dalla norma”.

Jennifer Lopez in lutto per la morte di JR Ridinger

Queste le struggenti parole di Jennifer Lopez, colpita da un lutto devastante: “Forza, bellezza e grazia. La mia bellissima amica ha perso l’amore della sua vita. Abbiamo celebrato la vita di JR e, nonostante il dolore profondo e le infinite lacrime, abbiamo avuto modo di sorridere, ricordare e persino ballare di nuovo. Gli sarebbe piaciuto. Ci prenderemo cura di lei perché l’amore vero non muore mai”. Un commiato davvero commovente, che ha lasciato in lacrime migliaia e migliaia di follower.

A morire mesi fa è stato JR Ridinger, ma solamente sabato 8 ottobre si sono svolti i suoi funerali. E Jennifer Lopez poche ore fa ha voluto scrivere questo messaggio sui social, corredato dalle foto con la sua amica Loren. JR Ridinger, che aveva 63 anni, è morto improvvisamente per un’embolia polmonare il 30 agosto scorso in Croazia, dove si stava godendo una vacanza. Era il Ceo di Market America. Alle esequie dell’uomo la cantante e il marito Ben Affleck si sono presentati insieme con addosso abiti in lutto.

Questo era stato invece il messaggio di addio dell’amica di Jennifer Lopez al marito: “Non sono in grado di articolare frasi più profonde e sono scioccata. Sono a pezzi. Mi è stato strappato via il cuore”. Un dolore molto acuto, che l’ha colta alla sprovvista. Ma fortunatamente Jennifer e tanti altri vip le hanno mostrato sostegno e vicinanza.