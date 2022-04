La notizia è di quelle da farti sobbalzare dalla sedia per l’emozione. I due super vip sarebbero infatti ad un passo dal matrimonio. Le ultime notizie sono state riportate da un sito decisamente molto informato sulla vita dei famosi e soprattutto lei è stata beccata, mentre indossava con grande eleganza un enorme anello di diamanti. Le attenzioni si sono dunque rivolte sul dito della donna, un’attrice di caratura internazionale, che è stata praticamente colta sul fatto. E ora si aspetta solo l’annuncio.

Se n’era parlato già tempo fa del loro ritorno insieme. Già a maggio scorso la cantante, fresca di rottura con quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, era stata avvistata insieme al suo storico e famosissimo ex fidanzato. Poi a giugno un amico dell’attore ha rivelato a ‘People’ che i due facevano sul serio: “Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. Sono molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le cose sul serio e vogliono che duri a lungo”.





Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano? Spunta l’anello

In particolare, è stato un paparazzo che lavora per il sito ‘TMZ’, specializzato nelle esclusive sui vip, ad aver fotografato lei con l’anello di diamanti al dito. L’attrice ha notato la presenza del fotografo e avrebbe tentato in tutti i modi di celare il prezioso, senza però riuscirci. E alcune fonti che sono molto vicine alla coppia hanno commentato: “Sanno che sono destinati a rimanere insieme, parlano di ciò che non ha funzionato in passato e usano l’esperienza per rafforzare la loro relazione”.

Ad essere vicini alle nozze sarebbero Jennifer Lopez e Ben Affleck, che si sono riavvicinati l’anno scorso e ci hanno riprovato dopo che 18 anni prima avevano deciso di separarsi. Oggi Jennifer Lopez e Ben Affleck sono felicissimi e le fonti hanno aggiunto: “Usano l’esperienza anche per il loro futuro e per il bene delle loro famiglie”. Tra l’altro, ci sarebbe anche un endorsement importante per loro, che potrebbero sposarsi molto presto, da parte dell’ex moglie dell’attore, che ha concepito con lui tre figli.

Could Bennifer FINALLY be getting the wedding they dreamed of all those years ago?! https://t.co/PP90A4EbQh — TMZ (@TMZ) April 8, 2022

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno avuto una storia d’amore tormentata dal 2002 al 2004 e proprio 12 anni fa avevano deciso di unirsi in matrimonio. Poi però avevano comunicato a sorpresa che le loro strade si erano separate, nonostante siano sempre rimasti in rapporti civili. Ora ci stanno riprovando seriamente e le nozze sembrano essere oramai quasi dietro l’angolo.

