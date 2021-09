“Sì, è vero”. Jasmine Carrisi, l’annuncio arriva a sorpresa e sconvolge i fan: “Ma davvero?”

Adesso non ci sono più dubbi perché è stata lei stessa a confermarlo. Jasmine Carrisi ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica e di apportare dunque delle variazioni ad una parte del suo corpo. Attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha voluto chiarire tutto ai suoi follower. E ha approfittato di questo momento anche per smentire altri rumor sui suoi presunti interventi estetici, che però non corrispondono alla verità dei fatti.

Intanto, per quanto riguarda gli aspetti professionali, avrebbe deciso di non entrare nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Sembrava in procinto di accettare insieme alla mamma Loredana Lecciso, ma tutto questo non dovrebbe materializzarsi: “In famiglia ci dicono che credono sia proiettata sul no”. ‘Novella 2000’ ha quindi contattato fonti vicinissime alla giovane artista, che probabilmente vorrà intraprendere altri percorsi. Non resta che capire cosa succederà nei prossimi giorni su questo fronte.

Nonostante sia decisamente molto giovane, avendo appena 20 anni di età, Jasmine Carrisi ha deciso di intervenire chirurgicamente per essere maggiormente soddisfatta di se stessa. I suoi follower le hanno posto diverse domande e ha specificato che si è ritoccata solamente una cosa. Ha preferito non scendere completamente nei dettagli, infatti non ha rivelato quanto tempo ha impiegato per ottenere il risultato sperato. Ma andiamo dunque a vedere cosa ha voluto rifarsi la cantante.





Jasmine Carrisi ha respinto al mittente le accuse secondo le quali si era ritoccata completamente gli zigomi e il naso, ma ha confessato di essere intervenuta sulle labbra: “Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”. Dunque, si è sottoposta ad un filler alle labbra, le cui sedute costano 150-200 euro ciascuna. Il suo obiettivo è stato quello di rimpolpare maggiormente le sue labbra, ma non si tratta di un effetto illimitato, infatti diminuiscono col passare del tempo.

Per quanto concerne ancora invece i suoi ambiti lavorativi, Jasmine Carrisi e papà Al Bano non faranno parte della giuria di The Voice Senior. E al loro posto è stata scelta Orietta Berti. Chissà comunque cosa ne pensa di questo ritocchino estetico il cantautore originario di Cellino San Marco. E chissà se vorrà parlarne apertamente o se preferirà rispettare la privacy della ragazza.