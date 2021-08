Nella passata edizione di ‘The Voice Senior’, Albano Carrisi e Jasmine sono stati autentici protagonisti nella giuria insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Questi ultimi tre hanno praticamente già avuto la riconferma anche per la prossima, invece papà e figlia sono stati esclusi. Se la ragazza sta trovando la sua strada nel mondo della musica (con l’ultimo singolo ‘Stikide’, ritmo reggaeton che canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy sta cavalcando l’onda del successo), lui è amareggiato per la non conferma e non lo manda a dire.

Il cantante di Cellino San Marco è un fiume in piena: si sfoga sulle colonne di Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. E dice: “Non so per quale ragione. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l’ennesima prova di essere un vero leone. “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”, racconta Al Bano.

Avrebbe voluto continuare l’esperienza nel programma di Antonella Clerici e lo ribadisce in modo netto al settimanale di Signoretti: “Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”.





Nel frattempo Jasmine Carrisi deve fare i conti con un altro problema. Ha contratto il Covid e su Instagram ha informato i suoi follower sul suo stato di salute. “Ho preso il Covid…” ha annunciato tramite una storia. Successivamente ha confidato di sentirti piuttosto male: “Sto veramente una m****, sto malissimo” ha detto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi non è riuscita a evitare il contagio, il suo tampone ha dato esito positivo. Non ha spiegato granché sulla vicenda, per cui non si sa come e dove sia stata contagiata.

Di recente Jasmine Carrisi ha presentato il nuovo singolo ‘Stikide’, in collaborazione con Dany K e Kiko El Crazy. All’anteprima al Kram di Roma non poteva mancare il papà Al Bano. Jasmine sa che essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perché lei appartiene a una generazione diversa e la sua musica è distante anni luce da quella che ha reso celebre il papà. “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa. Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”, aveva raccontato Jasmine Carrisi in una intervista.