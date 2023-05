Si avvicina sempre più il grande giorno per Al Bano, che festeggerà 80 anni il prossimo 20 maggio. E ora la figlia Jasmine Carrisi ha deciso di rompere il silenzio, soffermandosi su di lui e sulla mamma Loredana Lecciso. Una confessione a 360 gradi, che ha inevitabilmente coinvolto anche Romina Power. A intervistarla è stato il Corriere della Sera, che ha posto delle domande private alla giovane artista. La quale non è stata sicuramente bene in passato, proprio a causa delle vicissitudini familiari.

Su Al Bano Jasmine Carrisi è stata chiarissima e ha lanciato un monito anche a Loredana Lecciso. Ma ci sono stati anche aspetti certamente maggiormente positivi, come quello legato ai suoi fratelli: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi: siamo tutti sparsi per il mondo”. E poi si è rivolta anche a Romina.

Jasmine Carrisi parla di Al Bano e Loredana Lecciso: cosa ha detto

Oltre a fare importanti dichiarazioni su Romina Power, la ragazza ha voluto dire la sua sui genitori Al Bano e Loredana Lecciso. Al Corriere della Sera Jasmine Carrisi ha utilizzato poche parole, ma significative riferendosi alla cantante americana: “Con lei non ho nessun tipo di rapporto“. Poi ha svelato di essere stata molto colpita dalle vicende della sua famiglia, infatti avrebbe preferito vivere altre esperienze e non quelle con le quali ha dovuto fare i conti.

Queste le sue dichiarazioni su papà Al Bano e mamma Loredana: “Non l’ho vissuta benissimo la situazione: mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Qualche giorno fa Albano Carrisi ha parlato invece della figlia scomparsa Ylenia: “Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse ‘io appartengo alle acque’ e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”.