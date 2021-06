Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista nelle scorse ore e ha decisamente gelato papà Albano Carrisi. Il cantautore originario di Cellino San Marco molto probabilmente si sarebbe aspettato di ascoltare altro dall’adorata figlia, ma quest’ultima è stata molto onesta spegnendo sul nascere qualsiasi eventuale speranza del genitore. Una dichiarazione che non lascia assolutamente alcun dubbio e che chiude le porte ad un’ipotesi suggestiva, a cui anche i fan di entrambi ci stavano pensando.

A proposito dell’artista pugliese, ha parlato di lui nei giorni scorsi Loredana Lecciso, la quale ha speso parole molto dolci: “Forse mai come ora lui ed io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”. Jasmine Carrisi studia Psicologia e sta cercando di sfondare nella musica, Bido studierà invece Economia e Management.

Jasmine Carrisi si è raccontata a 360 gradi a ‘Radio Smeraldo’ e si è soffermata sulla sua carriera da cantante e sull’importanza che ricopre il padre: “La mia nuova canzone Calamite è un pezzo super leggero ed estivo. Artisticamente parlando lui mi ha aiutato molto. Dal punto di vista musicale ha tantissima esperienza. A proposito di questo brano, è stato proprio lui a consigliarmi il titolo. Secondo lui suonava meglio così, quindi mi sono assolutamente fidata del suo pensiero in merito”.





Ma ecco poi arrivare l’affermazione che avrà sicuramente deluso Albano Carrisi e i fan: “Se mi piacerebbe fare una canzone con lui? Non farei mai un singolo con mio padre. Abbiamo due stili completamente diversi e poi la sua voce andrebbe per coprire la mia. Reality show? Il mio sogno sarebbe quello di registrare un album. Capisci molto il tuo genere, ma a mio avviso ci vogliono indubbiamente delle basi che siano solide. Voglio prima costruirmi e poi vedremo il futuro cosa potrà riservarmi”.

Nel videoclip di ‘Calamite’, la figlia di Albano Carrisi ha sfoggiato un look bellissimo. Parte con lei in versione cheerleader con gonnellina a pieghe e t-shirt personalizzata, continua con un completo multicolor e con un vestito total white. Si chiude con lei in una vasca da bagno con un reggiseno tempestato di paillettes e tra le braccia un cagnolino. Ed è piaciuto moltissimo il trucco brillante, con cristalli silver.