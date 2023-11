Jannik Sinner è balzato agli onori della cronaca sportiva mondiale, dopo il grande successo con Novak Djokovic, battuto alle Atp Finals di Torino in tre set. Un risultato mostruoso che lo ha reso ancora più popolare e adesso le attenzioni si sono spostate anche sul suo privato e su chi sia la sua fidanzata. Ci sono due nomi di ragazze da tenere in considerazione perché hanno certamente rappresentato momenti importanti per il tennista.

Lo sportivo ha comunque dato quasi sempre priorità assoluta al mondo dello sport, ma sicuramente Jannik Sinner è stato anche attivo sotto il profilo sentimentale. In tanti si sono chiesti chi sia la sua fidanzata ed ecco che il sito Leggo ha fatto maggiore chiarezza su questo aspetto intimo del giovane. A proposito della vita privata lui disse: “Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco”, quindi il pensiero ricorrente è decisamente il tennis.

Jannik Sinner, chi è l’attuale fidanzata del tennista

Il tennista italiano Jannik Sinner, originario di San Candido (Bolzano), ha innanzitutto avuto una fidanzata famosa in passato che si chiama Maria Braccini. Lei lavora come modella e ha la stessa età del ragazzo. Ci sono stati alti e bassi tra i due a causa soprattutto dei numerosi viaggi all’estero dello sportivo, inoltre lui ha sempre preferito essere parecchio riservato rispetto a lei che lavorava invece in un altro campo. E addirittura si pensa che Jannik l’abbia mollata in tronco, proprio dopo la pubblicazione di un post da parte della sua ex.

Successivamente, una volta archiviata questa relazione, Jannik Sinner ha conosciuto Laura Margesin. La 23enne è nota anche lei per essere una modella e indossatrice e ha lavorato con marchi sia italiani che stranieri. Ha un diploma conseguito alla Business School di Merano 4 anni fa ed è nativa dell’Alto Adige, stessa terra del tennista 22enne. Sono stati fotografati a febbraio e poi la modella ha anche assistito ad una gara di Sinner nella capitale Roma. Eppure si pensa che anche questa love story sia terminata, dato che la giovane è attualmente negli Usa.

Jannik Sinner nel mese di ottobre è stato in grado di raggiungere il quarto posto nella classifica ATP ed era da 50 anni che un tennista italiano non otteneva un simile risultato, ovvero dai tempi di Adriano Panatta. Ovviamente è considerato uno dei tennisti italiani più forti di sempre e ha finora vinto 10 titoli.