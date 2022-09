Jack Gleeson si è sposato, il Joffrey Baratheon de Il Trono di Spade. Se non avete visto Games of Thrones, questo articolo potrebbe riservarvi degli spoiler. Tuttavia, visto che sono passati 8 anni dalla messa in onda di quella puntata della quarta stagione, è arrivato il momento di parlarne liberamente senza troppi fronzoli. Joffrey si è quindi sposato (nella vita reale) e stavolta nessuno lo ha avvelenato al suo pranzo di nozze.

Si fa chiaramente riferimento, con ironia, alla seconda puntata della quarta stagione “Il Leone e La Rosa”, in cui il nostro beniamino trovava la morte dopo aver bevuto da una coppa avvelenata da Petyr Baelish e Olenna Tyrell. L’attore de Il trono di spade ha deciso di dire sì alla sua Roisin. Il 30enne irlandese, tuttavia, per il suo matrimonio ha scelto un look molto semplice. Innamorato pazzo da anni della sua fidanzata storica e collega Roisin O’Mahony, alla fine è riuscita a sposarla, ma le foto del suo strano look hanno fatto il giro dei social.





Jack Gleeson, il Joffrey Baratheon si è sposato

Tra l’altro Jack Gleeson ha scelto di sposarsi nella propria parrocchia: la chiesa cattolica di St. Brendan’s, nota anche come The Glen, a Cork. Ma non è finita qua, perché l’attore ha optato per un outfit molto semplice, decisamente lontano dagli standard di un qualsiasi sposo, figuriamoci per quelli di un attore.

“Qui tutti conoscono Jack e la sua scelta dimostra che lui e Roisin sono parte integrante della nostra comunità” – ha spiegato il sacerdote che ha celebrato le nozze – “Quando l’ho conosciuto, è stato come se ci conoscessimo da tutta la vita. È proprio quel tipo di persona semplice e genuina, non c’è niente di costruito”. Sebbene la sua Roisin avesse un vestito chiaro da sposa, lui si è presentato con pantaloni marroni, camicia sgualcita di lino verde e scarpe di pelle.

Look who got married!!!!

Jack Gleeson and Róisin O'Mahony ❤️❤️

Wishing them a long and happy marriage.#HouseOfTheDragonHBO #GameOfThrones pic.twitter.com/cqGJSCos9G — No One (@silentkil_er) August 30, 2022

Il giovane tuttavia se ne frega di quello che pensa la gente, tanto che non è più presente sui social. Il motivo? La quantità eccessiva di messaggi di insulti e minacce dopo quella sua fenomenale parte ne Il trono di Spade. Oggi, pur potendo contare su una fama globale, Jack Gleeson ha scelto di abbandonare i set, fondando una propria compagnia teatrale. Dice di essere felice. E noi ci crediamo.

