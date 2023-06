E finalmente Isabella Ricci rompe il silenzio dopo l’annuncio della separazione da Fabio Mantovani e lo fa in un’intervista esclusiva rilasciata al sito Fanpage. Dopo il post di inizio giugno che confermava i sospetti dei fan, è la prima volta che parla della fine del matrimonio con l’ex cavaliere di Uomini e Donne. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”, il messaggio con cui era tornata a farsi sentire dopo un paio di mesi di silenzio totale. Fine, nessun altro aggiornamento da parte sua.

Qualche giorno dopo, però, è arrivato il commento di lui, che in un’intervista si è detto dispiaciuto per la situazione e che non tornerà nel programma perché ormai quella trasmissione la collegherà per sempre solo a Isabella Ricci. Nessuno dei due è più intervenuto sul divorzio. E ora l’ex UeD ha deciso di dire qualcosa di più sulla fine di questo amore che aveva fatto sognare tutto il pubblico. “Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente”, ha detto al Fanpage.

Isabella Ricci rompe il silenzio sul divorzio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani convivevano da novembre 2021; il 28 maggio 2022 si sono sposati e il 6 giugno 2023 si sono separati. È stata lei a decidere di chiedere il divorzio: “Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali”, ha continuato nell’intervista.

Fino a pochi mesi fa le cose procedevano benissimo, cosa è successo così a stretto giro per separarsi legalmente? “È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”. La crisi, dice sempre Isabella Ricci al sito, è iniziata a metà gennaio. È ovviamente amareggiata per come è andato a finire il rapporto su cui aveva tanto investito ma guarda positiva verso il futuro.

Futuro dove chissà, magari c’è spazio per un ritorno a UeD. Su questo però la dama non si sbilancia: “Con tutte le cose importanti che ho dovuto decidere negli ultimi mesi, non ci ho pensato”. E non si sbilancia nemmeno sulle cause che hanno portato al divorzio da Fabio Mantovani: “Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”.