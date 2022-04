Irriconoscibile nello scatto da ragazzino, ma qualche dettaglio può senza dubbio aiutare. Correva il 2018 quando il cantante italiano ha raggiunto il successo e la notorietà a partire dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da allora e di anno in anno, il giovane talento ha scalato le classifiche musicali, riscuotendo un apprezzamento come pochi. La foto da ragazzino anticipava già ‘qualcosa’.

Stiamo parlando proprio di Irama, uno dei cantanti italiani più amati del nostro paese. Dagli esordi ad oggi, il giovane talento ha compiuto passi come pochi, e nonostante il cambiamento del look, la bravura e il fascino non sono stati di certo mai messi in discussione.





Persino nello scatto da ragazzo è possibile intravedere e riconoscere ‘qualcosa’ che in Irama non è mai cambiato. E non ci stiamo riferendo solo allo sguardo, ai suoi occhi azzurri e intensi, e neanche al suo sorriso che anche se alle volto solo accennato riesce a trasmettere tutto il magnetismo del cantante, sul palcoscenico come fuori.

Nelle ultime ore i fan di Irama hanno condiviso su una pagina dedicata al cantante una foto in precedenza postata tra le Stories anche da lui. Animo ribelle che già si intravedeva nei capelli rigorosamente lunghi, lisci e biondissimi. Ma all’epoca dello scatto, inconfondibie lo stile emo di Irama ragazzino sottolineato dal ciuffo vaporoso che nel tempo ha trasformato in un altro suo tratto inconfondibile.

Look differente dal suo esordio ad Amici. Irama infatti al tempo amava sfoggiare i capelli cortissimi ma sempre con il ciuffo vaporoso. I fan sono abituati a vederlo spesso con i capelli slegati o ancora con un caschetto riccio poi diventato il suo “marchio di fabbrica”, arricchito da originali treccine gioiello. E con ulteriori sfumature bionde, il ‘colpo di testa’ è perfettamente riuscito. Che stile, bravo Irama.

