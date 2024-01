L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In in cui ha aperto il vaso di Pandora sui presunti tradimenti del marito Stefano De Martino, la sua depressione e il nuovo amore con Elio Lorenzoni è stata solo la punta dell’iceberg. Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice argentina si è tolta più di un più di un sassolino dalla scarpa confermando anche la chiacchierata liaison tra l’ex marito e Alessia Marcuzzi.

“Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto […] sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare”, aveva spiegato Belén Rodriguez a Mara Venier durante la sua ospitata a Domenica In. In quella occasione la showgirl aveva ha rotto il silenzio sui chiacchierati tradimenti di De Martino.

Belen Rodriguez ha inviato un messaggio pieno di insulti ad Antonella Fiordelisi

Relazioni extra coniugali che secondo la showgirl (e una buona fetta di testate ed esperti gossip) sarebbero state una costante nella loro relazione decennale fatta di addii e ritorni di fiamma e conclusa, definitivamente, all’inizio della scorsa estate. In queste ore è saltato fuori un altro nome, quello di Antonella Fiordelisi, indicata come una delle amanti di Stefano De Martino.

A fare trapelare la bomba è stato Fabrizio Corona, che attraverso il suo sito Dillinger ha svelato il retroscena: “Antonella Fiordelisi è stata con Stefano De Martino ma prima che Belen tornasse con il marito la seconda volta”. Insomma, l’influencer napoletana e il conduttore avrebbero avuto una breve relazione durante la “pausa di riflessione” che la showgirl e De Martino hanno avuto tra il 2020 e il 2022, anni nei quali l’argentina si era accompagnata con Antonino Spinalbese.

Niente di strano si potrebbe dire, se non fosse per l’altra indiscrezione fatta circolare da Corona e relativa proprio a Spinalbese: “Antonella Fiordelisi a cavallo tra novembre e dicembre 2023 ha avuto una notte di sesso con Antonino“. Belen Rodriguez avrebbe inviato un audio ad Antonella Fiordelisi, dopo aver scoperto che l’ex gieffina ha avuto un flirt con Stefano De Martino. Nel messaggio vocale inviato a Capodanno, Antonella Fiordelisi veniva apostrofata come «poco di buono» e si parlava di una foto in reggiseno di Fiordelisi a casa di De Martino.