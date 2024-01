“Adesso basta!”. Greta Rossetti e Perla Vatiero si ribellano. Al Grande Fratello sta andando in onda un colpo di scena riguarda la vicenda che ha reso celebri le due ragazze. Proprio così, le due, rese celebri solo e soltanto dal triangolo amoroso con Mirko Brunetti, adesso sembrano non vogliano pi sentirle parlare. L’evoluzione della narrativa però fa quasi sorridere, visto che non è che poi sembra abbiano molto altro da dire. Ma andiamo con ordine.

>> “Dispiace tanto che se ne vada”. Grande Fratello, la concorrente lascia la casa tra poche ore

L’intreccio amoroso ha tenuto banco per settimane dopo la loro partecipazione a Temptation Island e chiaramente è stato un argomento caldo tra i fan dello show. Tuttavia, sembra che ora abbiano scelto di chiudere questo capitolo delle loro vite. Brunetti ha recentemente annunciato la sua intenzione di concludere definitivamente le relazioni sia con Vatiero che con Rossetti, nonostante ci siano ancora speranze di una riconciliazione tra gli ultimi due.





“Informate in confessionale”. Perla e Greta lo fanno sapere

Così, nel corso del tempo, sono state fatte molte speculazioni e commenti su Mirko, Greta e Perla, e la questione è stata sollevata più volte anche durante le puntate del Grande Fratello. Ora, però, pare che le due partecipanti al reality show siano stanche di questa situazione. Ora sembra che sia Rossetti che Vatiero abbiano espresso il loro disappunto e tornando dal confessionale Perla ha detto: “Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta…che senso ha avuto?”.

Perla e Greta dicono che dal confessionale si spinge sul triangolo con Mirko.

Anche loro piene (ma mai come noi!).

G:"non mi chiedono mai niente di Pier(suo ex),è come se esistesse solo..(mirko)

Meritate 0% di share per sto triangolo trash che non finisce mai!🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/00gQ0TaAhZ — Larisa Stefania Isai (@LarisaIsai) January 28, 2024

E ancora: “Però va fatto. Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”. Greta Rossetti allora risponde: “Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre”.

Perla e Greta dicono che dal confessionale si spinge sul triangolo con Mirko.

Anche loro piene (ma mai come noi!).

G:"non mi chiedono mai niente di Pier(suo ex),è come se esistesse solo..(mirko)

Meritate 0% di share per sto triangolo trash che non finisce mai!🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/00gQ0TaAhZ — Larisa Stefania Isai (@LarisaIsai) January 28, 2024

La Vatiero ribatte: “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente”. La domanda però sorge spontanea: dopo il Grande Fratello ci sarà un riavvicinamento tra Perla e Mirko? E se sì, in quali termini? Il dubbio atroce dei fan è che tutto sia stato costruito a tavolino dai tre, pronti a prendersi e lasciarsi in base a quello che il pubblico desidera. Che tristezza, se davvero fosse così.

Leggi anche: “Si è suicidato”. Rosanna Fratello in lacrime, la rivelazione choc lascia tutti senza parole