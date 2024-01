Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce sul web. Il realtity show di Alfonso Signorini sta correndo speditamente verso la puntata decisiva. Per questo motivo i concorrenti della casa più spiata d’Italia iniziano a dimostrarsi lievemente più tesi. Le dinamiche degli ultimi giorni hanno scosso gli animi di tutti e adesso, con la puntualità di un orologio svizzero, ecco arrivare anche uno dei momenti più temuti da tutti: quello del televoto.

Sei concorrenti del Grande Fratello finiscono al televoto, chi si salverà? Le regole del gioco sono ferree e di certo non lasciano scampo: l’appuntamente con il televoto settimanale rappresenta un momento ad alta tensione, soprattutto una volta giunti a questa fase del gioco. I concorrenti rimasti in casa sono veramente a un passo dalla vittoria.

Sei concorrenti del Grande Fratello finiscono al televoto, chi si salverà? Le previsioni

Purtroppo però non tutti proseguiranno l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Al televoto questa volta finiscono ben 6 concorrenti e sono: Federico Massaro, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. E voi chi vorreste salvare? A stuzzicare la curiosità del pubblico, ci pensa il sondaggio che permette di ‘sbirciare’ qualche previsione a riguardo.

Anche questa volta, la domanda del sondaggio è in positivo: chi vuoi salvare? Si chiede al pubblico a casa. E detto fatto, i fan della trasmissione non hanno di certo fatto fatica a dare il via alle votazioni. Il nome del concorrente che è riuscito ad aggiudicarsi al momento il primo posto in classifica è quello di Fiordaliso con un buon 30%. Salva, dunque, fino a prova a contraria.

Al secondo posto si qualifica invece Sergio D’Ottavi con un 26%, mentre al terzo posto Perla Vatiero con un 18%, e a seguire Stefano con un 12%, dunque Federico con un 9% e purtroppo, andando per esclusione, ecco arrivare il nome che si piazza all’ultimo posto della classifica. La meno votata al momento è Monia che si aggiudica solo un 5% delle votazioni. Per lei dunque si potrebbe mettere veramente male.