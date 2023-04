“Ti aspettiamo” e un cuore celeste: la vip è incinta. Primo figlio in arrivo per la famosa coppia, che a tre anni dal matrimonio e a quattro dall’inizio della loro relazione ha deciso di allargare la famiglia. Presto, insomma, saranno in tre. Per lei è la prima volta, per lui la seconda dopo aver avuto Penelope Nina dalla prima moglie. L’annuncio, dolcissimo, è arrivato poche ore fa su Instagram. Nel post la futura mamma condivide la foto dell’ecografia.

Tra le Storie di Instagram, invece, la stessa didascalia con il cuoricino celeste ma anche lo scatto dei due futuri genitori con il test di gravidanza in mano e la scritta “Incinta”. Ovviamente la notizia è stata subito accolta con gioia dai fan. Il post ha presto raccolto una valanga di like e commenti di auguri, anche da tanti personaggi noti come Serena Bortone, Matilde Gioli e Massimiliano Rosolino.

“Incinta”: la coppia vip aspetta il primo figlio

Sono al settimo cielo Fausto Brizzi e Silvia Salis, che dal 2019 la non si sono mai più separati. Il 14 novembre 2020 il regista e e l’ex martellista e vicepresidente vicario del Coni sono diventati marito e moglie. Sono convolati a nozze con una cerimonia che li ha visti dirsi di sì in mascherina.

Poi, l’anno successivo, un’altra cerimonia ma alle Maldive “14/11/2020-14/11/2021. Che il nostro matrimonio, in questa vita fatta di lavoro, obbiettivi, viaggi, faticose salite e felici discese, sia sempre il posto nel mondo che chiamiamo Casa. Tua moglie”, la didascalia del post che riassume i momenti salienti del secondo sì fronte mare. E ora lei è incinta.

Come detto, Fausto Brizzi si appresta a diventare papà per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Penelope Nina avuta dal precedente matrimonio con Claudia Zanella, naufragato pochi anni fa. Per Silvia Salis, che non è dato da sapere da quanto tempo sia incinta, sarà la prima volta. Auguri!