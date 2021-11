Primo anniversario di nozze, finalmente la luna di miele e addirittura il secondo sì. A un anno esatto dalla cerimonia del 14 novembre 2020, celebrata a Roma in piena pandemia, la coppia vip si è di nuovo cambiata le promesse. Location completamente diversa e decisamente esotica questa volta: dal Campidoglio alle Maldive. Il tutto immortalato dalla sposa, che sul suo Instagram ha condiviso diversi scatti, a partire da quello dei due in aereo.

“14/11/2020-14/11/2021. Che il nostro matrimonio, in questa vita fatta di lavoro, obbiettivi, viaggi, faticose salite e felici discese, sia sempre il posto nel mondo che chiamiamo Casa. Tua moglie”, la didascalia del post che riassume i momenti salienti del secondo sì fronte mare.

Secondo sì alle Maldive per la coppia vip

Al tramonto, a piedi nudi sulla sabbia, un abito bianco per lei, un completo informale per lui, Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno così rinnovato i propri voti. Il regista e la campionessa di lancio col martello oggi vicepresidente del Coni, si sono conosciuti a una festa di Natale della Federazione di atletica, come raccontato dalla coppia a Vanity Fair nel 2020.





“Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto ‘ciao eh’, e l’ho mollato come una palo”, ha raccontato Silvia Salis a Vanity Fair. Un mese dopo è arrivato un invito a cena, poi il matrimonio.

Il 14 novembre 2020 la cerimonia a Roma nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, dunque con pochi intimi e mascherine per tutti. Un anno dopo il secondo sì sulla spiaggia, più felici che mai. Fausto Brizzi era stato precedentemente sposato con l’attrice Claudia Zanella con cui aveva lavorato nel film ‘Pazze di me’. Il 28 febbraio del 2016 la nascita della loro prima figlia, Penelope Nina.