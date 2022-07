Ilary Blasi, dopo il safari nel resort in mezzo all’oceano: quanto costa a notte

Com’è ormai noto, dopo l’annuncio della separazione da Totti la conduttrice è subito partita per le vacanze: Ilary Blasi è a Zanzibar adesso. Dopo il safari in Tanzania, sempre con i tre figli e la sorella Silvia al seguito, la regina dell’Isola dei Famosi ha scelto di trascorrere qualche giorno in uno splendido resort in mezzo all’oceano.

Mai come in questi giorni Ilary Blasi è stata tanto attiva su Instagram e proprio grazie alle tante Storie condivise sul suo profilo i fan e i più curiosi stanno seguendo tutte le tappe del suo viaggio in Africa.





Ilary Blasi Zanzibar, quanto costa il resort extra lusso

In Tanzania Ilary Blasi aveva scelto un safari resort che è considerato tra i più lussuosi al mondo (abbiamo racontato i dettagli e i prezzi nell’articolo che trovate in fondo, ndr), ma anche a Zanzibar non è stata da meno. Alloggia al The Island Pongwe Lodge, resort in un’isola privata sulla quale si trovano 4 ville standard e una superior dotate di tutti i comfort.

The Island Pongwe Lodge sorge a soli 34 km da Stone Town ed è famoso per offrire ai propri ospiti privacy e relax perché costruito su una roccia corallina naturale nella tranquilla baia di Pongwe, a 100 metri dalla costa. E poi i comfort: a Zanzibar Ilary Blasi può godere di piscina, ristorante privato e spa, oltre a una competa immersione nella natura.

Ma quanto costa una notte nel resort di Zanzibar dove si trovano Ilary Blasi e i figli? Non sappiamo di preciso quale struttura abbiano scelto ma di certo c’è che i prezzi non sono proprio economici. Per una coppia, si parla di un minimo di 600 euro a notte fino a un massimo di 960. Per 4 persone, si va da 1250 euro fino a più di 2000 euro… Insomma, a conti fatti una bella cifra.

