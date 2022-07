Dal safari alla spiaggia, Ilary Blasi sempre più bollente: lato B monumentale

Ilary Blasi lato B bollente in Tanzania. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio a Totti dopo 20 anni d’amore continua la vacanza in Africa con figli e sorella al seguito della conduttrice. A poche ore dal comunicato stampa rilasciato in cui ha chiesto esplicitamente di preservare la privacy della sua famiglia non ha più commentato la separazione.

Ma da quando è partita sui social è più attiva che mai. Forse mai come in questi giorni, dal momento che ha sempre centellinato le sue apparizioni su Instagram. E invece dal viaggio aereo all’arrivo nel safari resort “più lussuoso del mondo” (abbiamo raccontato qui) fino ai look come la pettinatura creata dalla figlia Isabel.





Ilary Blasi lato B, la foto bollente in Tanzania

Ora Ilary Blasi ha cambiato zona. Si è trasferita in una location sul mare e ne ha approfittato per sfoggiare dei look estivi bollenti e griffatissimi. Uno in particolare, poi, ha messo in evidenza il lato B. Per la parte di vacanza più esotica ha puntato sul trend dei capi a rete con il crop top incrociato annodato dietro al collo e pantaloni completamente traforati.

Poi la parte riservata ai bikini, sfoggiati in quelli che sembrano dei veri e propri shooting. Tra le ultime Instagram Stories al mare, Ia regina dell’Isola si fotografa prima col due pezzi sul lettino, poi di nuovo in topless di fronte alla piscina, dando sfoggio di un lato b davvero spettacolare.

Il primo topless di questa vacanza in Africa solo pochi giorni fa, quando a poco dall’annuncio della separazione Ilary Blasi aveva spiazzato i fan facendosi immortalare davanti alla vasca idromassaggio della sua tenda safari. Ora è arrivata la seconda immagine del lato b.

