Ilary Blasi, pronta per una nuova vita: le ultime foto che arrivano da Zanzibar sono bollenti. Lì, la conduttrice si è rifugiata dopo l’esplosione del suo matrimonio con Francesco Totti. Con lei i figli e la sorella. Per le vacanze ha scelto un resort di lusso: alloggia al The Island Pongwe Lodge, resort in un’isola privata sulla quale si trovano 4 ville standard e una superior dotate di tutti i comfort. Non sappiamo di preciso quale struttura abbiano scelto ma di certo c’è che i prezzi non sono proprio economici. Per una coppia, si parla di un minimo di 600 euro a notte fino a un massimo di 960.

Per 4 persone, si va da 1250 euro fino a più di 2000 euro… Insomma, a conti fatti una bella cifra. Nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva svelato che solo qualche giorno fa Ilary Blasi era furiosa per le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Tra i due c’era un accordo, nessuno doveva farsi beccare con un’altra persona ma Francesco Totti è stato paparazzato proprio sotto casa di Noemi Bocchi alla vigilia della pubblicazione del comunicato Ansa.





Ilary Blasi, la vacanza Zanzibar è super sexy

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi doveva restare segreta. Erano questi i patti tra ex coniugi: “Nessuno doveva farsi sorprendere con nuove o vecchie fiamme”, ha spiegato la fonte al settimanale di Alfonso Signorini. Ma così non è stato. Intanto Ilary raccoglie sostegni, ultimo quello dell’amica di sempre Silvia Toffanin. Sulla pagina Instagram di Verissimo è stata ripostata l’immagine di Ilary Blasi con i figli in vacanza. (Leggi anche “Hai fatto qualcosa?”. Noemi, il bikini lascia a bocca aperta: così non si era mai vista)

“Ilary Blasi e la meravigliosa cartolina dalla Tanzania – la didascalia – Mano nella mano con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel: ecco il dolcissimo momento che la conduttrice ha voluto condividere sul suo profilo Instagram”. Un post che in molti hanno visto come un segno di rispetto da parte di Silvia per l’amica Ilary, in attesa di rincontrarla.

Intanto Ilary è sempre più bollente. L’ultimo look è quello di oggi che, la presentatrice TV, distesa sul letto, riprende con il suo smartphone e pubblica sul suo profilo Instagram. Un bikini nero con lacci che girano intorno all’addome scolpito e uno sguardo decisamente provocante. Che stia lanciando un messaggio di sfida a qualcuno?

“Una furia quando ha saputo”. L’ultima scoperta su Totti e Ilary Blasi: “È tutta colpa sua”