Si torna prepotentemente a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti. Sulla piattaforma Netlix è appena uscito il documentario della showgirl, “Unica” e naturalmente sono diversi i riferimenti alla storia con l’ex capitano della Roma. In particolare Ilary ha rivelato le modalità in cui ha scoperto il tradimento del suo ex marito. Nelle stesse ore è uscita fuori un’altra indiscrezione, questa volta a firma di Fabrizio Corona e che riguarda proprio la conduttrice romana.

“Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio La Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi”. Dunque corna e ancora corna, da una parte e dall’altra. Ma non è finita. Ilary Blasi ha raccontato che la crisi del matrimonio con Totti è iniziata quando quest’ultima ha scoperto che lei aveva preso un caffè con un uomo in compagnia di una sua amica. Ma a quanto pare tra lei e lui non ci sarebbe stato soltanto un caffè…

La rivelazione su Ilary Blasi e Cristiano Iovino: “Venivano spesso qui”

Su MovMag Moreno Pisto ha raccontato: “Era marzo 2023, la separazione tra Ilary e Totti era ormai ufficiale e circolava la voce che Ilary avesse una relazione con un tipo milanese, l’uomo di cui sospettava il Pupone. […] Mi arriva anche il suo nome: Cristiano Iovino, lo stesso tirato fuori da Dillinger e che nel documentario Unica su Netflix non viene menzionato”. Poi il giornalista incontra proprio Iovino.

“Cristiano Iovino è una specie di modello, influencer, personal trainer, anche se non fa nessuna di queste tre cose come lavoro ufficiale. Ha una Smart. È fisicato, tatuato e dalle storie su Instagram ricostruisco i suoi ultimi movimenti. Appena esce non ha scampo: telecamera in faccia e microfono nei denti. Lui fa per tornare dentro al bar poi si ferma e decide di rientrare a casa. Scappa, non parla, mi sbatte il portone del condominio in faccia. Non ha detto niente di che ma abbiamo qualche minuto buono”.

“Molti curiosi ci chiedono chi fosse – racconta il giornalista – tranne i camerieri del ristorante che hanno visto tutta la scena. E sono loro a darci la notizia: “Cristiano e Ilary sono stati qui diverse volte, spesso”. Attenzione. Perché nella serie tv Unica la Blasi parla solo di un caffè preso al volo, invece quel giorno, quei camerieri, ci svelano – non sapendo di essere inquadrati dalla telecamera tenuta bassa – di incontri ripetuti, che sanno tanto di una relazione andata avanti per un po’”.

La conclusione: “La lite tra Ilary e Totti si sgonfia, poi l’altra sera vedo la serie dove lei sputtan* lui, dopo che lui aveva sputtan*to lei mentre tutti e due avevano sputtan*to un certo tipo di giornalismo quando in realtà con questo tipo di giornalismo ci sono andati a letto, lo hanno sfruttato per farsi pubblicità, addirittura si sono venduti il matrimonio in diretta. In questa storia, avendola vissuta da vicino per quel frangente, sono arrivato alla conclusione che non bisogna credere a nessuno, perché qui tutti mentono, entrambi si sono raccontati e hanno raccontato falsità e tutti si muovono per interesse”.

