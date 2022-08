Ilary Blasi, la polemica dopo la foto di copertina. Un clamore mediatico indiscutibile quello che sta continuando a investire la conduttrice dell’Isola dei Famosi dopo la rottura da Francesco Totti. E come spesso accade in questi casi, basta anche solo una foto per sollevare sospetti e pettegolezzi.

Ilary Blasi troppo magra. Una foto di copertina dedicata alla conduttrice sulla rivista Diva e Donna ed è subito polemica. Una notevole magrezza sottolineato anche nel titolo del numero in questione dove si legge: “Il male oscuro di Ilary Blasi”, e ancora: “Dopo l’addio con Totti la sua magrezza è diventata inquietante”.





Ilary Blasi troppo magra? Sarebbero queste le voci messe in circolo che farebbero cadere il dubbio di un’ipotetica anoressia, ma i lettori non ci stanno. In merito a questo si sarebbe espresso anche Giuseppe Candela. (Ilary Blasi, la nuova foto dalla vacanza senza fede).

“Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato ci sta dicendo che praticamente è vicina all’anoressia. Questa cover su Ilary Blasi non è meno sbagliata di quelle ridicole sulla Incontrada”, scrive l’esperto in merito al vivo dibattito sulla forma fisica di Ilary Blasi.

Nel frattempo la conduttrice prova a proseguire la sua vacanza estiva prima di riprendere i ritmi lavorativi di sempre. I fan hanno avuto modo di sbirciare le sue foto dopo la vacanza in Tanzania, sulle Dolomiti e per finire in Croazia. Tutto questo per staccare la testa e provare a ridimensionare la bufera mediatica in seguito alla separazione da Totti e allontanarla dalla luce dei riflettori.

