Ilary Blasi e Francesco Totti, ancora nessun accordo economico dopo la separazione. Le ultime indiscrezioni sono riportate dal Corriere della Sera. E si parla di “una barca di soldi” che la conduttrice dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 17 aprile, avrebbe chiesto all’ex marito.

L’ultima udienza si è svolta lo scorso 31 marzo e a quanto trapela Ilary Blasi non solo avrebbe chiesto a Francesco Totti un enorme mantenimento per i tre figli, ma lo avrebbe anche estromesso dalla sua vita cambiando persino la serratura della casa all’Eur.

Ilary Blasi, la cifra del mantenimento chiesta a Totti

Nella casa che hanno diviso per anni l’ex capitano della Roma sarebbe stato costretto a suonare il campanello. Non solo. Si sarebbe infuriato e non poco dopo aver saputo che la conduttrice ha invitato lì il suo nuovo compagno Bastian Muller.

Ma tornando alla cifra del mantenimento, stando a quanto scrive Il Corriere della Sera, Francesco Totti avrebbe proposto ad Ilary Blasi un assegno tra i 12 e i 15mila euro al mese per i figli Christian, Chanel e Isabel. Ilary Blasi avrebbe però rilanciato chiedendo “una barca di soldi”, riportano le fonti. Nel dettaglio, dicono, 20 milioni di euro al mese.

Una richiesta, questa, che non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione dall’ex marito. Inoltre la padrona di casa dell’Isola dei Famosi vorrebbe addossare interamente al padre dei figli le loro spese extra, mentre lui sarebbe disposto a pagarne solo il 50 per cento.