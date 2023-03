Da ormai tantissimi mesi si continua a parlare della separazione burrascosa tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo vent’anni di matrimonio e tre figli, nell’estate del 2022, i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Entrambi sono però ormai da mesi impegnati con rispettivi nuovi compagni, Ilary è infatti felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian e l’ex calciatore della Roma ha al suo fianco Noemi Bocchi, flower designer romana.

Spesso le nuove relazioni avviate sono state motivi di scontri tra i due. Difatti vi era già stata, nelle scorse settimane, una frecciatina da parte di Francesco Totti nei confronti della Blasi, la quale si era recato proprio con il suo attuale compagno Bastian al ristorante di Alex Nuccetelli, migliore amico del calciatore romano. Ma a quanto pare sono avvenuti nuovi gesti da parte di Ilary Blasi che hanno fortemente infastidito Totti, a tal punto da portarlo a rilasciare nuove dichiarazioni e probabilmente dando vita ad uno scontro giudiziario.

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a discutere, Bastian dorme a casa dell’ex capitano

Innanzitutto pare che a Francesco Totti abbiano dato molto fastidio le foto pubblicate da Chi, le quali ritraevano l’ex compagna e il suo attuale fidanzato mano per la mano con Isobel, figlia di Ilary Blasi e Totti. Le foto mostravano i tre mentre camminavano felicemente al parco dell’Eur, con la descrizione: “Ilary Blasi con Bastian fa prove di famiglia”. Il sito La Repubblica ha però dichiarato che ad infastidire maggiormente l’ex capitano sarebbe stata un’altra cosa.

Difatti pare che Totti si sarebbe infuriato una volta venuto a sapere che l’attuale compagno della Blasi dorme nella casa all’Eur, nella quale fino a pochi mesi fa ci dormiva proprio lui accanto a sua moglie. Dunque Francesco non è per nulla d’accordo su quanto sta avvenendo da parte di Ilary Blasi negli ultimi mesi, nonostante anche lui abbia una nuova compagna accanto. Ciò porterebbe dunque alla fine di ogni tipo di mediazione tra le parti durante il processo.

Ricordiamo che nel processo ci sono in ballo due cause, una civile e l’altra giudiziaria. In quella giudiziaria in ballo c’è l’affidamento dei figli ma anche la villa all’Eur. Nell’altra invece vi sono in ballo i Rolex, che secondo Francesco Totti gli sono stati sottratti da Ilary, ma anche le borse e i gioielli della Blasi, nascosti dall’ex capitano della Roma.