Ilary Blasi, arriva la smentita. Il mondo del gossip continua a infiammarsi circa le turbolenti vicende dell’ormai ex coppia Totti-Blasi. Pettegolezzi che non investono solo la relazione nata tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi, ma che mirano a colpire anche l’ex moglie di Francesco Totti, mettendo in campo un nuovo amore che la showgirl in persona ha del tutto smentito.

Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Esrailovici. A cena insieme con l’immobiliarista ed è subito notizia: la vita privata della conduttrice dell’Isola dei Famosi sembra essere continuamente minata da pettegolezzi e paparazzate che tirerebbero in ballo la nascita di un nuovo amore. Ma sarà tutto vero? Ilary Blasi ha provato a fare chiarezza una volta per tutte, usando anche un pizzico di ironia.

Flirt smentito dalla diretta interessata, i fan dovranno attendere prima di sapere la conduttrice tra le braccia di un nuovo amore. Nelle ultime ore sarebbe stata proprio Ilary Blasi a postare nelle sue Stories Instagram un video in compagnia dell’immobiliarista non senza lasciarsi andare ai dovuti commenti sul ‘caso’. “Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un’aria di flirt… Secondo me tira un’ariaccia e basta”. (“Così lo rovina”. Ilary Blasi, la scoperta, documenti scottanti e un piano segreto contro Totti).

Insomma, nulla di più se non una sincera amicizia con Edmondo Israilovici, che seduto con lei e altre persone in un ristorante è stato subito adocchiato come presunta nuova fiamma della conduttrice. Ma la smentita è arrivata sotto gli occhi di tutti: “Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici?”, ironizza Ilary Blasi con i fan, e ancora: “Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”.

E rivolgendosi al caro amico: “Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato?”, favorendo la risposta: “Mi hai bruciato”. Ma non finisce qui, perché per fare arrivare il messaggio forte e chiaro, Ilary Blasi ha poi rivolto un appello al popolo femminile del social: “Donne, Mondo è single. Vi lascio il tag, approfittatene”.