Ilary Blasi, prime parole su Francesco Totti. È tempo di vacanza per molti e anche per la conduttrice e l’ex giocatore è periodo di relax. Solo che, per la prima volta da 17 anni, sono vacanze da separati. La fine della loro storia d’amore è ormai di dominio pubblico. Anzi, ogni giorno escono indiscrezioni sulle loro nuove vite. Intanto sappiamo che Ilary ha trascorso alcuni giorni a Sabaudia mentre adesso pare abbia scelto la montagna.

Ha lasciato la villa all’ex marito Francesco Totti e ha scelto le Dolomiti. Come riporta Il Messaggero la conduttrice ha lasciato i figli al papà. Intanto l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un’utente con tanto di foto: “Ilary sul lago di Braies. Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi le cose a casa e che i figli ora sono con il padre”. Dunque per Totti si profila un futuro a casa di Noemi?





Ilary Blasi e le parole su Francesco Totti

Anche ThePipol_gossip parla di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda’”.

“La Blasi – prosegue ThePipol_gossip – ha scelto le Dolomiti e il silenzio delle montagne senza rinunciare a scatti sexy dedicati ai suoi fan perché, ricordiamolo, Ilary è single e il suo cuore batte solo per la sua famiglia. Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi”.

Insomma prosegue l’estate di Ilary Blasi all’insegna del relax e dei selfie. La popolare conduttrice appare in ottima forma e sempre da sola. Non trovano per ora conferme le voci sul suo conto: “Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi, è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex” ha scritto il settimanale Nuovo. Mentre Diva e Donna aggiunge: “Lui è un uomo che vive a Milano”. Sull’identità dell’uomo, però, è ancora mistero.

