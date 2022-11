E mente Francesco Totti e Noemi Bocchi pensano a un futuro da famiglia allargata in una nuova casa, Ilary Blasi ‘risponde’ con una foto super sexy. Senza veli. È il settimanale Chi a pubblicare in esclusiva le prime foto della coppia sotto a quello che potrebbe essere il nuovo nido d’amore.

Il 46enne e la 34enne visitano l’attico e superattico a Roma Nord. Insieme a loro ci sono Isabel, la figlia più piccola che l’ex calciatore ha avuto da Ilary Blasi, 7 anni, e la figlia di Noemi Bocchi. Tutto questo accade a solo 4 mesi dall’addio che ha monopolizzato la cronaca rosa estiva.

Leggi anche: “È lui il nuovo compagno”. Ilary Blasi, si scopre tutto: chi è l’uomo finora tenuto nascosto





Ilary Blasi, la foto sexy su Instagram

Insomma, Francesco Totti sta investendo sulla sua nuova vita, anche se certamente la separazione con Ilary Blasi non sarà facile. Le indiscrezioni (le udienze sono già iniziate) parlando di diverbi sul mantenimento per i figli e la gestione della megavilla all’Eur, ma anche le tante proprietà e società ancora condivise.

Passando a Ilary, le ultime la danno come confermata alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Inizierà dopo il GF Vip 7, dunque a primavera 2023, ma il cast pare essere già in via di definizione. E poi ci sono i social, dove la conduttrice è sempre più attiva e dove l’ultima Storia ha letteralmente infiammato Instagram.

Ilary Blasi, che nel frattempo ha schiarito ancora di più la chioma dall’amica Alessia Solidani, regala ai fan uno scatto senza veli. Nel dettaglio, una foto di schiena con jeans chiari a vita alta e ‘tagliati’ in vita, capelli sciolti sulla schiena e braccia puntate sulle gambe. È in topless, anche se non si vede niente, ma tanto è bastato per far parlare tutti di questa ennesima foto sexy che sa tanto di libertà ritrovata.