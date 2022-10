Ilary Blasi, le immagini diventano virali. A fronte delle parole di Francesco Totti sulla questione dei Rolex, la conduttrice de L’Isola dei Famosi non ha mai proferito alcuna parola. Ma con un video girato davanti al negozio dei Rolex per molti la replica di Ilary alle accuse di Totti è arrivata comunque. Ma nel mondo del gossip basta poco per sollevare riflessioni e talvolta anche qualche ‘battuta’. Ed è quello che accaduto quando la conduttrice è stata ‘sorpresa’ poco dopo accanto a un poliziotto. Ecco cosa è successo.

La multa a Ilary Blasi diventa subito notizia e arriva dopo il video girato davanti al negozio dei Rolex in cui “il suo taggare Francesco Totti nella storia è stato poi la replica migliore”, come fa notare Today. it. Ebbene si, la conduttrice è stata paparazzata dai fotografi della rivista Chi proprio nel momento in cui la sua auto stava per essere portata via con il carro attrezzi. Pare infatti che la conduttrice avesse parcheggiato il veicolo in divieto di sosta. Un momento che dopo la diffusione delle immagini del video è diventato altrettanto virale con risvolti decisamente comici.

Leggi anche: “Questo sì che è amore”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, il particolare non sfugge a nessuno





La multa a Ilary Blasi in pieno centro a Roma: le foto del momento dopo il video girato davanti al negozio dei Rolex

Le immagini riprendono Ilary Blasi mentre si avvicina alla sua Smart. A quel punto davanti al poliziotto la conduttrice firma il verbale e riprende la marcia. Una piccola disavventura che sopraggiunge pochi giorni prima della tanto attesa udienza, la prima, in tribunale durante la quale verranno affrontati alcuni punti cruciali emersi nelle ultime settimane che interessano l’ormai ex coppia storica. (“Sono costretti a farlo”. Totti e Ilary Blasi, la scoperta sui figli: parlano gli amici di famiglia).

E in attesa che arrivi il 14 ottobre, la testata giornalistica Il Messaggero informa che oltre la questione tanto discussa sulle borse, a sparire nel nulla sarebbero anche le scarpe di Ilary Blasi. Secondo il quotidiano la conduttrice avrebbe presentato un ricorso d’urgenza attraverso i suoi avvocati al Tribunale di Roma con il fine di chiedere la restituzione dei beni misteriosamente svaniti nel nulla.

E il ‘bottino’ in ballo avrebbe anche un certo valore. Sempre dalle colonne de il Messaggero si tratterebbe di circa un centinaio le scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Una cifra decisamente considerevole alla luce del fatto che un solo paio di scarpe non scenderebbe sotto i 3mila-4mila euro circa.

E come molti avranno avuto modo di leggere, Francesco Totti, di contro, intervistato per Il Corriere della Sera, avrebbe fatto esplicito riferimento ai tanto discussi orologi: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.