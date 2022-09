Ilary Blasi, il dettaglio. Vacanze estive finite, i ritmi della vita quotidiana riprendono per tutti, anche per i vip. Dopo le foto del primo giorno di scuola elementare della piccola di casa, Isabel, momento condiviso con i fan anche sui social, un’altra foto della conduttrice mostra a tutti un dettaglio.

Ilary Blasi, borsa di lusso mentre accompagna la piccola Isabel a scuola. Impossibile non fare cadere gli occhi sullo stile sfoggiato dalla conduttrice e non solo su un palcoscenico televisivo. Quando il buon gusto è di casa, lo è in ogni occasione.





Ilary Blasi e il dettaglio della borsa di lusso. La conduttrice è nota non solo per la sua bellezza e bravura alla conduzione dei programmi televisivi più gettonati, ma anche per aver sempre il giusto accessorio da sfoggiare con disinvoltura. (Ilary Blasi, gli scatti bollenti dal passato).

Ben due foto riprese sul settimanale Chi mostrano il look di mamma Ilary Blasi mentre accompagna e riprende la piccola Isabel a scuola. In uno scatto, la conduttrice indossa pantaloni e camicia legata in vita di cotone color cartazucchero, mentre in un altro, cambio look e borsa super lusso.

Nel secondo scatto Ilary ha deciso di indossare pantaloni e canottiera nera, coordinati agli occhiali neri e una borsa Dior modello Diorcamp che vanta un prezzo da capogiro. Il valore dell’accessorio è pari a 3.400 euro.

