Ilary Blasi tornerà in tv lunedì, come sempre in diretta e su Canale 5, per un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2023. Isola anche quest’anno piena di ritiri per motivi di salute. L’ultimo ad abbandonare l’Honduras è stato Paolo Noise, mentre per Christopher Leoni è arrivato il momento di prendere un aereo per l’Italia dopo l’eliminazione definitiva al televoto flash contro Gianmaria Sainato. E chissà quali sorprese ci riserverà la prossima puntata. Arriveranno rinforzi tra i naufraghi? Ci saranno nuovi ospiti, come Nikita Pelizon e Aldo Montano?

Le anticipazioni non sono ancora uscite ma nell’ultima puntata Ilary Blasi ha avuto una visita speciale in studio. Quella del primogenito Cristian e della sua fidanzata Melissa Monti. C’era anche il suo Bastian Muller dietro le quinte? Di sicuro l’ha presentato a Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023 ha avuto l’occasione di conoscere l’imprenditore e nuovo compagno della conduttrice durante la festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Ilary Blasi, il gesto di un fan: “Sei pazzo”

“Ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice” ha scritto Vladimir Luxuria su Instagram dopo le presentazioni. Anche Cristian Imparato, presente alla festa, ha conosciuto il compagno di Ilary Blasi e scherzato: “Simpaticissimo…per non dire altro!”. Ma tornando all’Isola dei Famosi ha preso parte a una delle scorse puntate anche un fan della conduttrice.

Fan sfegatato, che ha deciso di dedicarle un tatuaggio. Lo ha rivelato la stessa Ilary Blasi tra le ultime Storie Instagram. Ha mostrato il disegno e commentato anche “Sei pazzo!” con tanto di emoticon scioccate e cuoricini. Nel dettaglio, ha scelto di disegnarsi sul braccio la scritta “Ilary” in corsivo, che di fatto corrisponde all’autografo della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Lui si chiama Davide Quaranta ed evidentemente l’aveva già promesso alla sua amata (“L’ho detto, l’ho fatto”, si legge), l’opera invece è del tatuatore Valerio Serpetti. Sul suo profilo Instagram il fan sfegatato di Ilary Blasi ha pubblicato anche un selfie fatto insieme a lei: “Quell’attimo in cui gli occhi sostituiscono le labbra ed esprimono ciò che non riesci a pronunciare“, la didascalia.