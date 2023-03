Momento a dir poco storico per Ilary Blasi, che ha fatto un gesto inedito nei confronti del suo fidanzato Bastian Muller. Una volta archiviato il suo matrimonio con Francesco Totti, col quale comunque ci sarà una sfida giudiziaria in tribunale per giungere al divorzio, si è completamente gettata tra le braccia del nuovo partner. I due sembrano davvero amarsi alla follia e ora mancava solamente quest’ultimo tassello per confermare questo enorme sentimento. E ora anche gli ultimi dubbi non ci sono più.

Mai come stavolta Ilary Blasi ha sorpreso il popolo del web, riferendosi al suo fidanzato Bastian Muller. Per quest’ultimo la giornata dell’11 marzo non è una qualsiasi, infatti ricorre una data molto importante nella sua vita. E ora anche per la conduttrice dell’Isola dei Famosi rappresenta e rappresenterà un giorno impossibile da dimenticare. In attesa di vederla all’opera tra poco più di un mese al reality show di Canale 5, si sta godendo la sua vita privata e ora ha condiviso la sua gioia con i fan.

Ilary Blasi, il gesto inedito nei confronti del fidanzato Bastian Muller

Ora sono tutti commosso davanti a questo comportamento romantico di Ilary Blasi, che è disposta a tutto per il suo fidanzato Bastian Muller. Lei, nonostante abbia sempre amato apparire in pubblico e anche sui social, difficilmente si lascia andare a dichiarazioni importanti soprattutto sotto l’aspetto sentimentale. Ma stavolta ha fatto un’eccezione straordinaria. Infatti, non solo ha pubblicato diverse foto meravigliose di loro due, ma ha utilizzato delle parole che resteranno per sempre nella mente di tutti.

L’11 marzo è il giorno del compleanno dell’imprenditore originario della Germania. E Ilary Blasi ha voluto fargli una dedica in inglese su Instagram, dove ha anche postato una foto col bacio: “Happy birthday my darling. I wish you all the best… So much love”. Ovvero, tradotto così: “Buon compleanno tesoro mio. Ti auguro le cose migliori con tanto amore“. E in tanti hanno sottolineato questo aspetto importante, infatti lei quasi mai si era svelata così esplicitamente, confessando a parole i suoi sentimenti.

Oltre alla foto del bacio sulle labbra, lei ne ha postate altre in cui si trovavano all’interno di una piscina, con tanto di décolleté in bella vista di Ilary Blasi, nonché un’altra in cui appaiono entrambi sorridenti mentre si stanno godendo una bella passeggiata in strada.