Nelle ultime ore continuano a circolare notizie su una mancata conciliazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare infatti che la conduttrice dell’Isola Dei Famosi abbia rifiutato la proposta dell’ex compagno di un mantenimento mensile, per i tre figli, di massimo 15.000 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera, la cifra proposta dalla Blasi si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro, che per il calciatore romano sarebbe davvero troppo alta. Non è però stato solo questo motivo di discussione tra i due, durante la separazione.

Sembra infatti che ad Ilary non interessano minimamente gli alimenti, dei quali non avrebbe tra l’altro diritto, perché in possesso di un reddito molto alto. Ciò che le interessa principalmente riguarda appunto i figli Cristian, Chanel e Isobel. In particolare dunque la Blasi e Francesco Totti continuano a scontrarsi per la suddivisione del tempo da passare con loro, soprattutto con la più piccolina. La questione però è legata anche alla villa all’Eur, nella quale attualmente Ilary vive con i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti e la contesa villa all’Eur

Nelle ultime settimane vi erano già stati dei rumor, i quali parlavano di un Francesco Totti davvero nervoso per le foto che ritraevano Bastian, attuale compagno della Blasi, mano per la mano proprio con la figlia Isobel. Soprattutto però pare che adesso Bastian si fermi spesso a dormire nella famosa villa all’Eur. Ciò ha ovviamente causato maggiore rabbia nell’ex capitano, in quanto fino ad un annetto ci viveva insieme ad Ilary Blasi e i loro figli.

L’incontro faccia a faccia in tribunale pare sia durato dalle 17.30 alle 20 circa. In seguito alla non accettazione da parte di Totti sul mantenimento, Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura della villa all’Eur. Sembra quindi che la situazione tra i due diventi sempre più ostile ed entrambi non riescono ad abbattere il muro che li divide dall’inizio della loro separazione. Francesco Totti è, a quanto pare, molto furioso per essere stato lasciato fuori dalla villa, la quale per prassi resta al genitore collocatario.

Si è anche scoperto che l’intenzione di Francesco Totti sarebbe ben precisa. Il calciatore romano vorrebbe infatti trasferirsi il più vicino possibile alla villa dell’Eur, assieme all’attuale compagna Noemi Bocchi, per avvicinarsi ai suoi figli. Moltissime persone invece si chiedono se Bastian al momento sia già in possesso delle chiavi della villa.