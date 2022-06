“Stanno decidendo così”. Bomba inattesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti: è lui a volerlo tanto

Clamorosa bomba gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutto si poteva immaginare probabilmente in questo periodo, alla luce delle tanti voci circolate negli ultimi mesi, ma davvero in pochi potevano ipotizzare ciò che si starebbe per verificare. Se confermato, si tratterebbe di un colpo di scena inaspettato nella vita privata della conduttrice dell’Isola dei Famosi e dell’ex calciatore della Roma. E a parlare è stato qualcuno che conosce veramente bene le dinamiche della coppia.

Parlando di Ilary Blasi e Francesco Totti, nei mesi scorsi il sito Dagospia ha rilanciato il suo presunto flirt con Noemi Bocchi, che sembrava che stesse mettendo a rischio il matrimonio. Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Dopo l’esplosione delle chiacchiere a proposito di una love story con Francesco Totti. Addirittura il settimanale Di Più Tv riportava le parole di una persona vicina all’entourage del Pupone che mormorava di ‘separazione’ vicina.





Ilary Blasi e Francesco Totti verso il quarto figlio?

Dunque, su Ilary Blasi e Francesco Totti ci sono state indiscrezioni veramente preoccupanti qualche mese fa, nonostante comunque lei abbia sempre smentito categoricamente queste notizie, ritenute delle vere e proprie fake news. E ora ci ha pensato il settimanale Nuovo a sganciare una bomba sulla coppia vip. Infatti, è stata contattata una persona che sa tutto su entrambi, essendo vicinissima a loro, che ha ipotizzato qualcosa che fino a poco tempo fa pareva davvero un’utopia irrealizzabile.

Stando al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di provare ad avere un quarto figlio, visto che soprattutto lui ha sempre sognato di avere una grande famiglia. Questa fonte ha detto che starebbero tentando questa strada e siamo in presenza di una notizia inattesa. Quindi, altro che crisi, la presentatrice televisiva e l’ex bandiera della Roma si amano sempre più e vorrebbero allargare la loro famiglia. Staremo a vedere se nelle prossime settimane usciranno fuori altri dettagli inerenti questa ipotesi clamorosa.

Ilary Blasi è sposata con Francesco Totti dal 19 giugno del 2005 e hanno avuto tre figli. Il primogenito si chiama Cristian ed è nato il 6 novembre dello stesso anno, poi Chanel Totti è venuta alla luce il 13 marzo del 2007 e infine la terzogenita Isabel è nata il 10 marzo del 2016. E ora chissà se prossimamente potranno accogliere in famiglia anche l’eventuale quarto figlio o figlia.

