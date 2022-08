Ilary Blasi è a Cortina. Dopo la vacanza in Africa e qualche giorno nella villa di Sabaudia, per la prima volta senza Francesco Totti, ha pubblicato nuove foto sui social che la ritraggono in montagna. Le prime arrivano dal lago di Braies, reso celebre dalla fiction Un passo dal cielo che ha avuto un successo tanto clamoroso da costringere il comune a introdurre il numero chiuso.

Non ha come sempre rinunciato allo stile. Ilary Blasi si è mostrata con un perfetto abbigliamento da montagna: shorts, camicia a quadri, scarponcini, occhiali da sole griffati e cappellino stile newyorkese. È sola? Accompagnata? Con le amiche? La compagnia per ora non è data da sapere.





Ilary Blasi Cortina, la foto cancellata

Probabilmente però non è con i figli, che dovrebbero essere rimasti a Sabaudia ma con il papà, Francesco Totti. Il Messaggero scrive che in realtà ci sono solamente Christian e Isabel perché Chanel si sta godendo le vacanze con le amiche. Tra l’altro qualcuno, riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha origliato una conversazione di Ilary Blasi sul lago di Braies.

“Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa e che i figli sono con il padre ora”, scrive l’utente a Deianira Marzano ma ovviamente è un’indiscrezione che va presa con le pinze. Dopo l’escursione tra le cime di Lavaredo e il pranzo e base di canederli e spezzatino al sugo, Ilary Blasi si è fermata a Cortina.

Ma qui, scrive ancora Il Messaggero, un piccolo giallo. La conduttrice è stata vista in uno dei negozi più esclusivi di Cortina intenta a fare shopping. Ha acquistato un impermeabile nero lucido e dei vertiginosi tacchi YSL ma poi la foto su Instagram è misteriosamente scomparsa. Perché? Anche se rimossa non è però sfuggita alle pagine fan e al quotidiano romano…

