Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati? Il quesito è rimasto all’ordine del giorno fino a qualche giorno fa, ma nelle ultime ore la scoperta ha rassicurato i fan della coppia che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Infatti negli scorsi giorni il gossip in merito alla situazione sentimentale della conduttrice dell’Isola dei Famosi è letteralmente impazzito: via libera alla caccia al dettaglio che potesse fornire qualche informazione in più e porre chiarezza. Bastian assente durante la vacanza di Ilary in Sardegna, poi l’indiscrezione diffusa sul sito Tag24. Insomma,come stanno realmente le cose tra i due?

La verità su Ilary Blasi e Bastian Muller esce allo scoperto. La vita sentimentale della conduttrice continua ad accendere su di sè la luce dei riflettori. La battaglia legale contro l’ex marito Francesco Totti sembra essere giunta a una tregua, ma negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una presunta crisi tra Ilary e il nuovo fidanzato Bastian, assente nel corso della vacanza che Ilary si è concessa in Sardegna.

La verità su Ilary Blasi e Bastian Muller esce allo scoperto: ecco come hanno smentito le voci sulla crisi di coppia

Un indizio che ha dunque suscitato non poche sospetti nei fan a cui si è poi aggiunta l’indiscrezione diffusa sul sito Tag24. A parlare di recente sarebbe stata una fonte vicina alla presentatrice Mediaset. Stando a quanto appreso sul sito, sarebbe stata Ilary a chiedere a Bastian una pausa di riflessione per schiarirsi le idee e cercare di capire se la loro storia possa realmente continuare o meno. Ovviamente la notizia è rimasta sospesa tra le svariete ipotesi sul caso, senza per questo andare incontro a una conferma effettiva.

Oggi la situazione sembra capovolgersi del tutto. La coppia ha voluto comunicare in modo indiretto che la relazione sembra procedere per il meglio. Nessuna dichiarazione in merito alla voci messe in circolo negli ultimi giorni, ma alcuni scatti che mostrerebbero Ilary e il suo Bastian felicemente innamorati a Cortina d’Ampezzo.

Passeggiate, scenari romantici, giri in bici, abbracci ed effusioni: insomma, la coppia non sembra essere per nulla l’immagine della crisi. Nessuna rottura tra i due piccioncini innamorati, dunque, che continuano a godersi alcuni giorni di relax prima di fare ritorno agli impegni quotidiani. D’altronde con la nuova stagione televisiva alle porte ricaricare le batterie diventa indispensabile.