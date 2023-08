Situazione Ilary Blasi da tenere d’occhio nelle prossime ore e nei prossimi giorni, visto che sulla sua vita privata sta per abbattersi ancora una volta qualcosa di spiacevole. O almeno stando ai più maligni, che hanno scoperto qualche dettaglio sospetto nel corso di uno dei momenti più piacevoli della sua estate. La conduttrice televisiva ha voluto concedersi il relax assoluto in Sardegna, dove ha incontrato anche delle amiche famose.

Ilary Blasi è stata infatti avvistata anche con Michelle Hunziker, ma la bomba sulla sua vita privata è decisamente un’altra. Non bastavano i problemi giudiziari con l’ex marito Francesco Totti, ora anche con Bastian Muller potrebbe essere successo qualcosa di improvviso. Sono in tanti a chiedersi cosa sia potuto accadere, ma effettivamente ci sono dei particolari che non stanno facendo dormire sonni tranquilli ai fan.

Ilary Blasi, brutte voci sulla vita privata: c’entra Bastian

Come sapete, dopo che Ilary Blasi si è separata da Totti, la sua vita privata ha preso un’altra piega e si è legata sentimentalmente a Bastian Muller. In queste ore, però, la presentatrice Mediaset si è mostrata a Porto Cervo, nel prestigioso locale Billionaire dell’imprenditore Flavio Briatore, e si è divertita non poco. Ha anche degustato del vino e ha apprezzato le performance artistiche dei ballerini. Decisamente interessante anche il look scelto per l’occasione.

Ilary ha indossato una camicia molto larga, che metteva in evidenza il reggiseno dorato. Al suo fianco, in una delle tante foto scattate, anche l’amica Michelle Hunziker. Ma chi non si è proprio visto è stato il fidanzato Bastian, cosa che ha insospettito i follower. Come riferito dal sito Libero Quotidiano, questa è stata la considerazione degli ammiratori della donna: “Dov’è lui? La storia è già al capolinea?“. Vedremo se lei romperà il silenzio.

Quindi, c’è chi pensa che possa esserci una crisi o addirittura una rottura tra Ilary Blasi e il suo partner. Non abbiamo ancora ricevuto conferme in tal senso, ma sicuramente l’assenza di lui in Sardegna ha fatto molto rumore.