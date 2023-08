“Lei non lo ama”. Ilary Blasi, clamoroso retroscena sulla storia con Bastian: “Perché sta con lui”

Retroscena pazzeschi stanno uscendo fuori su Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller. In particolare, una voce clamorosa si sta diffondendo in queste ore e riguarda il presunto motivo che ha convinto la conduttrice ad iniziare questa relazione sentimentale. Dopo la rottura con l’ex Francesco Totti, sia lei che l’ex capitano della Roma hanno subito voltato pagina: la regina dell’Isola dei Famosi col tedesco e l’ex calciatore con Noemi Bocchi.

Ma ora ecco che Ilary Blasi avrebbe tenuto nascosto qualcosa di importante, ovvero le sue reali intenzioni col fidanzato Bastian Muller. Difficilmente potranno giungere conferme dalla diretta interessata, ma se queste indiscrezioni troveranno ancora più consistenza, si aprirebbero scenari incredibili. A svelare tutto è stato un esperto del gossip, che attraverso i social ha voluto dire in anteprima come starebbero realmente le cose.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller: “Perché stanno davvero insieme”

Ed è veramente scioccante ciò che ha affermato l’investigatore social, Alessandro Rosica, che avrebbe scoperto le vere ragioni che hanno indotto Ilary Blasi ad avere come fidanzato Bastian Muller. Lei ha sempre fatto capire di provare importanti sentimenti per la sua dolce metà, ma ora stanno spuntando fuori altri motivi. E ad essere coinvolto è l’ex marito Totti, che non sappiamo come prenderà questa inattesa notizia.

Rosica ha quindi scritto che “Ilary voleva dare una risposta al suo ex. Non è per niente innamorata da come rivelano persone molto vicine alla conduttrice”. Quindi, come hanno interpretato i colleghi di Ultimenotizieflash, la conduttrice Mediaset si sarebbe legata sentimentalmente a Bastian esclusivamente per dare una ‘lezione’ a Francesco Totti. Non resta che aspettare eventuali, ma improbabili dichiarazioni della donna.

Intanto, il sito La Tv nei giorni scorsi ha anticipato una notizia bomba su Ilary Blasi: “Anteprima – Amadeus potrebbe essere affiancato alla conduzione del settantaquattresimo Festival di Sanremo da Gigi D’Alessio e da…Ilary Blasi!”. Quindi, potremmo vederla sul palco dell’Ariston nel febbraio dell’anno prossimo.