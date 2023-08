Anche in questa calda estate il nome di Ilary Blasi è stato sulla bocca di tutti, ma non solo per gli strascichi con l’ex marito Francesco Totti. Le ultime voci hanno riguardato il fidanzato Bastian Muller, infatti i fan hanno notato dei particolari allarmanti. Da parte della conduttrice tv non ci sono state spiegazioni ufficiali, ma gli esperti del gossip hanno cominciato ad indagare e ora è uscita fuori una notizia, che non tranquillizzerà i fan di lei.

Con Totti la guerra sembra infinita, basti pensare che il Corriere della Sera ha anticipato la possibilità di una battaglia davanti al giudice per stabilire chi dei due abbia tradito per primo. L’ex calciatore della Roma avrebbe addirittura redatto una lista contenente i nomi degli amanti dell’ex coniuge. Adesso, però, Ilary Blasi è coinvolta in alcune indiscrezioni relative al fidanzato Bastian e la situazione è davvero molto incerta.

Leggi anche: “Sono spariti, roba da milioni”. Clamoroso tra Ilary Blasi e Francesco Totti: lei denuncia tutto





Ilary Blasi, nuove indiscrezioni sul fidanzato Bastian

Innanzitutto gli ammiratori di Ilary Blasi hanno notato l’assenza del fidanzato Bastian nelle foto di lei in vacanza. La donna si è concessa relax assoluto nella meravigliosa Sardegna, dove ha incontrato anche Michelle Hunziker. Nelle sue serate al Billionaire non c’era il partner al suo fianco, quindi si è subito ipotizzata una crisi sentimentale. E ora il sito Tag24 è riuscito a contattare una fonte vicina alla presentatrice Mediaset, che ha riferito una notizia negativa.

Il sito in questione ha quindi fatto sapere che Ilary Blasi e Bastian Muller non siano più così uniti. Infatti, lei avrebbe chiesto una vera e propria pausa di riflessione per schiarirsi le idee e cercare di capire se la loro storia possa continuare o meno. Nessuno si aspettava una conferma del genere, visto che non erano arrivate altre segnalazioni preoccupanti, ma la realtà dei fatti sarebbe questa e vedremo come si evolverà il loro rapporto.

Ovviamente si resta in attesa di eventuali dichiarazioni dei diretti interessati, che potrebbero anche smentire tutto con qualche foto di coppia. I dubbi per ora restano e i fan sono in costante preoccupazione per l’esito della love story.