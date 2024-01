Ilary Blasi, la notizia ‘esplosiva’ fa presto il giro del web. L’ex moglie del capitano giallorosso torna sotto la luce dei riflettori, reduce dal successo del docu-film Unica che ha certamente incuriosito i fan e arricchito la narrazione anche sulla vita privata della conduttrice, in particolar modo in relazione alla vita coniugale con Francesco Totti e i motivi che avrebbero portato alla rottura. Ma le notizie non si fermano certamente a questo.

Ilary Blasi “ha sganciato una niova bomba”. Il mondo del gossip raddrizza subito le antenne davanti allìanticipazione che vede come protagonista la conduttrice italiana ed ex moglie di Francesco Totti. Dopo l’uscita e il successo del docu-film Unica, Ilary Blasi è pronta per un’altra avventura da vivere con i suoi fan.

Infatti sembra proprio che il prodotto editoriale di Ilary Blasi è prossimo a essere presentato pubblicamente a Milano il 30 e 31 gennaio. Alcune rivelazioni e anticipazioni in merito alla questione sono state fornite da Francesca Barra in La Vita in Diretta, presente come moderatrice all’evento di debutto. Titolo della prima fatica letteraria di Ilary Blasi nonchè libro autobiografico è “Che Stupida”. Il contenuto? Inutile dire che la conduttrice ha deciso di raccontare alcuni dettagli delle vicende sentimentali vissute con Francesco Totti, con un focus anche in merito alla relazione tra l’ex marito e l’attuale nuova compagna Noemi Bocchi, senza dimenticare all’appello anche il nome di Bastian Muller.

“Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare”.

“Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare. Volete sapere la bomba che ha scritto nel suo libro? Esce il 30 gennaio, io lo presenterò il 31 in Duomo. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, si ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti“, ha rivelato la giornalista.