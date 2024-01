Ilary Blasi, prima un docufilm e ora un libro per raccontare al pubblico la sua versione dei fatti a proposito della separazione dall’ex marito Francesco Totti. “Unica” è il titolo del documentario uscito poche settimane fa su Netflix, “Che stupida” invece quello del libro, edito da Mondadori, per raccontare “la sua verità”. “Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio – lo ha introdotto sul suo profilo Instagram – E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni”.

“Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. “Che stupida” è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”.

Leggi anche: “Ma così presto?”. La lieta notizia in casa Totti-Blasi, fidanzamento e proposta di nozze





Ilary Blasi, quanti soldi per Unica

“Unica”, che tra l’altro è stato lanciato con un promo dalla stessa Ilary Blasi a poco dall’uscita, ha registrato un boom di visualizzazioni sulla piattaforma. Se ne è parlato per giorni, settimane: dai look scelti alle reazioni che ha provocato in figli soprattutto ex marito. Ma quanti soldi ha chiesto la conduttrice? Una domanda che ora trova finalmente una risposta.

Meno di un milione di euro ha chiesto Ilary Blasi, contro gli oltre tre che avrebbe richiesto invece Francesco Totti ha raccontato Gabriele Parpiglia durante il programma Password in onda su Rtl 102.5. Ma la richiesta esosa dell’ex marito per una tanta attesa replica in video sulla sua versione della storia avrebbe spinto la piattaforma a soprassedere.

Una cifra irraggiungibile quella che avrebbe proposto Totti: “Quanto ha chiesto Totti? Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni…ha chiesto tanto, motivo per cui non penso ci sarà questa replica”, ha fatto sapere il giornalista in radio.