Si confessa senza troppi giri di parole Ilary Blasi. E lo fa scegliendo Chi Magazine. La brava conduttrice ha affermato prima di tutto che in un futuro non troppo remoto ha intenzione di ‘farsi da parte’. Secondo quanto dichiarato dalla moglie Francesco Totti c’è l’idea di continuare a fare la conduttrice, poi di lavorare nel dietro le quinte del piccolo schermo, poi chissà. Questo è il piano della moglie di Ilary che ha pure confessato di soffrire non poco le ‘prime serate’, anche se è una delle migliori nel suo campo.

Ilary Blasi ha detto alla rivista patinata: “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni”. Poi passa a spiegare il piano relativo al suo eventuale addio al video: “È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”. Cosa sta progettando quindi la bionda conduttrice di Star in the Stars?

Come abbiamo già raccontato, Ilary Blasi soffre un po’ troppo, ultimamente, le prime serate, che mal si conciliano con il suo stile di vita. Lei stessa lo racconta in modo dettagliato e motivato: “Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani”.





E ancora Ilary Blasi racconta a Chi: “Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”. Per quanto riguarda Star is the Star, il nuovo show che la vede protagonista. Il programma è decollato lo scorso giovedì e, sul fronte ascolti non è andato benissimo.

Come abbiamo già raccontato, lo share si è inchiodato all’11%, che tradotto in ascolti assoluti significa 1.947.000 spettatori innanzi al teleschermo. Numeri assolutamente poco soddisfacenti per un prime time di Canale Cinque. Ilary Blasi non parla dei dati, ma fa sapere che la trasmissione è stata parecchio apprezzata dal marito Francesco Totti. Allora ok.