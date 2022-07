Ilary Blasi a Sabaudia e quell’aperitivo sospetto. Ne abbiamo parlato tanto in questi ultimi giorni: l’ex di Totti, di ritorno dalla vacanza in Africa, si sta rilassando nella casa al mare. Questa è la prima volta che all’ex letterina ci va senza il popone. Quella casa, che è sempre stata la meta estiva della ex Royal Family romana, adesso è tutta per lei. Tra l’altro i paparazzi non aspettavano altro che scoprire chi si sarebbe palesato per prima. Alla fine la sfida è stata vinta dalla conduttrice tv, mentre su Francesco Totti è calato il più fitto mistero.

La cosa buffa è che da quando si sono lasciati, anche i fan la lasciano in pace sotto l’ombrellone. Nessuno infatti si avvicina più a chiedere un selfie all’ex capitano della Roma. Poi però, il tempo di fare amicizie e divertisti, Ilary Blasi lo trova. Eccola poco dopo, insieme ad alcuni amici. Il brindisi per un aperitivo dal sapore particolare. In tanti l’hanno notato: una fatto strano, senza quello che è stato il suo compagno per più di 20 anni.

A darci il materiale è proprio la diretta interessata che posta tutto su Instagram. Tra l’altro la bella presentatrice, in tanti ci hanno fatto caso, non è mai stata così attiva sui social come questo ultimo periodo. Un caso? E naturalmente ogni scatto fa alimentare il gossip. Ad esempio, in molti si chiedono: chi sono quelle persone con lei? C’è anche qualcuno che sta facendo battere il cuore alla Blasi?

E naturalmente in questo caso non si può che pensare a Totti che, a differenza della ex moglie, sui social “si fa vedere” solo per postare annunci pubblicitari. Dov’è l’immortale numero 10 della Roma? Da quello che si sa, è in vacanza con la nuova fiamma Noemi Bocchi, lontano da occhi indiscreti.

Ilary Blasi a Sabaudia e quell’aperitivo sospetto, ma in fondo nessuno sta cosa succedendo. Da quello che è noto, l’ex di Totti passerà qualche giorno a Sabaudia incontrando amici e familiari. In molti hanno notato come era vestita in spiaggia: un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto super sexy. Una bomba, come sempre.

