Il figlio di Sabrina Salerno per la prima volta su una copertina di un settimanale. È la prima volta che la showgirl e icona sexy degli anni Ottanta e Novanta presenta Luca, 18 anni, nato dal matrimonio della cantante con l’imprenditore tessile Enrico Monti, compagno di vita della 54enne da quasi trent’anni.

I due sono sposati dal 2006 e dal loro legame è nato Luca Maria Monti. Nato il 2 aprile 2004, il figlio di Sabrina Salerno ha da poco compiuto diciotto anni e la mamma ha scelto il settimanale “Chi” per raccontare – per la prima volta in assoluto – il loro rapporto speciale, fatto di amore e complicità. Mamma e figlio sono reduci da una bellissima vacanza in Thailandia e il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dedicato ai la copertina della nuova uscita, in edicola da mercoledì 6 luglio.





Il figlio di Sabrina Salerno: chi è Luca Monti

Il figlio di Sabrina Salerno è molto riservato e in effetti è raro vederlo sui social in compagnia della madre, che a Chi ha aperto il cuore svelando la sua parte più intima e dolce di mamma. “È l’unica persona che riesca a zittirmi, – ha svelato l’icona sexy italiana che continua ancora oggi a far girare la testa grazie al suo fisico scultoreo e alla sua innata sensualità – ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico“.

Di recente il figlio di Sabrina Salerno è stato preso di mira dagli haters ma ha preferito non denunciare e lasciar passare tutto in sordina. A questo proposito la showgirl ha spiegato che in questa occasione Luca Monti ha avuto una reazione molto matura e diplomatica rispondendole “Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo invece che perdere tempo per denunciare certi cretini”. “Ecco, lui è uno che elabora e mi ha fatto un discorso che vince su tutto“, ha commentato Sabrina Salerno.

Il figlio di Sabrina Salerno ha compiuto da poco 18 anni, è un appassionato sportivo e in occasione del viaggio in Thailandia in compagnia della mamma ha avuto l’opportunità di studiare la boxe thailandese. “È un ragazzo saggio, studioso e sportivo – ha spiegato orgogliosa – ha frequentato il quarto anno di liceo classico, si allena tutti i giorni, fa boxe, ha iniziato anche a fare gli incontri”. E sulle foto sexy di mamma ha detto: “Di alcune foto che posto mi dice che esagero, ma finisce qui…”.

“Mi ha rubato milioni di euro”. Sabrina Salerno choc, i fatti vengono fuori: la brutta verità