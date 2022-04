Racconto davvero tremendo quello di Sabrina Salerno, la quale ha deciso di rivelare a tutti i suoi fan e in generale a tutti gli italiani ciò che ha dovuto subire in passato. Mai si era sbilanciata su questo argomento, che inevitabilmente le ha creato un enorme malessere. Adesso la cantante e showgirl ha avuto la forza di dire tutto e di denunciare pubblicamente quanto accaduto. Purtroppo la sua vita non è stata quindi caratterizzata unicamente dal successo e da incredibili gioie personali.

Alla fine dello scorso anno gli ammiratori di Sabrina Salerno si erano lamentati per un gesto, ritenuto poco carino, di Mara Venier a ‘Domenica In’: “Mara imbarazzante che interrompe Sabrina perché deve parlare Arisa”. “Il circo di questa rete da ieri sera”. “Mara tanto love per te ma due ore che deve parlare Sabrina”. E ancora su Twitter: “Permalosa la Zia”. “Che cafona Mara”. Ma andiamo a vedere insieme stavolta cosa ha detto Sabrina, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’.





Sabrina Salerno, la rivelazione: “Il mio manager mi ha rubato milioni”

A ‘Il Messaggero’ Sabrina Salerno ha colto l’occasione anche per ricordare il suo papà, che è deceduto dopo che era stata in grado di riavvicinarsi a lui: “Purtroppo è durato solo quattro mesi, ci siamo parlati e poi è morto. Credo che sia sempre meglio perdonare, ma farlo veramente dentro di sé e non solo a parole è molto difficile. Poi ho ritrovato mia sorella, lei mi ha scritto nel 2009 e ci siamo finalmente incontrate. La aspettavo davvero da una vita”. E veniamo ora alla rivelazione ‘choc’.

Dunque, Sabrina Salerno ha svelato che un suo ex manager le ha rubato una marea di denaro tempo fa. Purtroppo si era quindi fidata della persona sbagliata: “Avrei dovuto fare diversamente, ma avevo solo 17 anni quando ho iniziato ad avere successo. E non avendo una famiglia normale ho accettato situazioni che mai avrei dovuto accettare. Per fortuna dopo qualche anno mi sono ribellata e ho messo tutto in mano agli avvocati. Lui mi ha sottratto milioni di euro”, ha concluso la cantante e showgirl.

Sabrina Salerno, classe 1968, ha avuto un’enorme fama in tutta l’Europa con i suoi album ‘Sabrina’, ‘Super Sabrina’ e ‘Over The Pop’. L’anno scorso è stata concorrente di ‘Ballando con le stelle’ e nel 2020-2021 anche concorrente su Tv8 di ‘Name That Tune – Indovina la canzone’. Nel 2019 ha anche recitato in un film cinematografico, ‘Modalità aereo’ diretto dal regista Fausto Brizzi.

