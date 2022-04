Clizia Incorvaia, l’annuncio dopo la nascita del piccolo Gabriele. L’influencer siciliana ha dato alla luce il primo figlio con il compagno ed ex gieffino Paolo Ciavarro. Una gioia immensa per la coppia di Vip che ha così sfidato quanti pensavano che tra loro non potesse esserci futuro. Felici, uniti e complici, Clizia e Paolo proseguono nei loro progetti di vita. Ma ecco cosa è successo alla mamma di Gabriele.

“Ti ho allattato finché ho avuto il latte … devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte,sei esausta e non ti reggi in piedi ( per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse etc non è facile )”, scrive su Instagram Clizia Incorvaia.





Poi Clizia Incorvaia aggiunge i dettagli: “Il mio corpo si è fermato quando la mia mente era ormai stanca, però scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta”, sottolinea ancora la Incorvaia.

“No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete SERENE e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere”, così l’influencer chiosa il lungo post condiviso su social. E per Clizia Incorvaia cascate di cuori e commenti di affetto.

Eppure non sono di certo mancate le critiche. Tal Giulia avrebbe accusato Clizia Incorvaia di “farla facile” e di voler “continuare a fare la bella vita” nonostante la nascita del figlio: “non esiste più come donna per un bel po’ di tempo”. Parole che Clizia Incorvaia ha trovato fuori luogo. E lo ha detto davanti a tutti i fan.

