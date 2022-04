Schianto nella notte sulla statale, Desire muore sul colpo: aveva compiuto 19anni pochi giorni fa

Argenta, tragedia sulla strada. L’incidente è avvenuto sulla statale 16 all’altezza di Mezzano, a trenta chilometri da Argenta nel Ravennate. Desire Baldi aveva trascorso il compleanno in compagnia degli amici, ma lungo il tragitto di ritorno verso casa la 19enne è andata incontro alla morte.

Desire Baldi, diciannove anni compiuti il 21 aprile, era a bordo della macchina con quattro amici. Dopo i festeggiamenti del compleanno, i giovani stavano facendo ritorno verso casa quando il veicolo è uscito fuori dalla carreggiata finendo nella scarpata a fianco della strada.





Un impatto troppo violento, Desire Baldi finisce per sbalzare fuori dall’abitacolo del mezzo, finendo sotto l’automobile, che l’ha schiacciata. Lanciato l’allarme, l’intervento dei sanitari è stato immediato ma purtroppo per la 19enne nessuna speranza. Sul posto, oltre agli operatori dell’emergenza sanitaria, anche i carabinieri della Compagnia di Ravenna e i vigili del fuoco di Cervia. Estenuanti le operazioni per estrarre il corpo di Desire dalle lamiere del veicolo.

Dalle testate gornalistiche locali si apprende che due ragazzi a bordo del mezzo sono stati portati all’ospedale di Ravenna e non versano in condizioi gravi. Diversa la situazione per un altro passeggero amico di Desire Baldi ricoverato al Bufalini di Cesena, grave seppur non in pericolo di vita. La notizia del tragico schianto e della morte della giovane ha addolorato parenti e amici.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che avrebbero portato il mezzo a finire fuori strada determinando il doloroso epilogo di Desire Baldi. Una comunità sconvolta dalla notizia della prematura scomparsa della 19enne. Si resta in attesa di aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine.

“Tutto come da programma”. Maria De Filippi, c’è la conferma dopo la puntata di Amici 21