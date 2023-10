Ida Platano, anche se lontana da Uomini e Donne da mesi la popolarità è sempre in crescita. È quasi un anno ormai che ha lasciato il programma che ha frequentato a lungo con Alessandro Vicinanza, oggi suo compagno. E con lui è da poco tornata per raccontare come procedono le cose. “Siamo stati parecchio in giro, ci stiamo vivendo davvero tantissimo – ha raccontato la dama sugli ultimi mesi trascorsi con il fidanzato – Ci sono stati anche dei momenti bassi, come in tutte le coppie. Sotto questo viso d’angelo, c’è dentro un tremendo. Sembra tranquillo e sereno, poi piano piano uno conosce il carattere dell’altro. Ogni tanto se ne va in crisi”.

“In questa storia abbiamo sempre avuto un problema, se di problema si può parlare, che è la distanza – il commento dell’ex cavaliere, sempre nello studio di UeD poche settimane fa – Questa distanza, abbiamo cercato di abbatterla con tutte le nostre forze. Ci vediamo tutte le settimane, ma se sfora una settimana e diventano quindici giorni, io vado in crisi. Poi, sono capitati dei momenti in cui pur stando insieme, avverto una solitudine e le faccio presente i miei stati d’animo e le mie emozioni”.

Leggi anche: “La nuova fidanzata”. Riccardo Guarnieri di UeD volta pagina: la novità infiamma il pubblico





Ida Platano, il regalo inaspettato

Ci sono dunque le basi per una convivenza? Sì: “Alessandro non si sposterebbe mai a Brescia. Io ho il mio lavoro, un figlio, magari gli faccio finire le medie e poi potrei trasferirmi a Salerno. Quindi si parla dell’anno prossimo”, ha annunciato Ida Platano che sui social è sempre più attiva.

Nelle scorse ore ha ricevuto anche un regalo che l’ha fatta felice e che ha mostrato tra le Storie al suo esercito di fan. Un bel mazzo di rose con un bigliettino da parte di uno spasimante. Ma non si tratta di un dono del suo amato Alessandro, nonostante sia ormai noto il lavoro del 40enne salernitano relativo proprio alle decorazioni floreali per eventi.

Lei stessa ha spiegato di aver ricevuto il “regalo” al suo salone e di averlo anche molto gradito: “Eccomi qua, guardate che belle rose, bianche e rosse. Sono stupende. Ti ringrazio Pino, con tanto di numero di cellulare, e vorrei ringraziare anche chi me li manda in anonimo. Vedete queste, bellissime”, ha detto Ida Platano. Sarà geloso il fidanzato?